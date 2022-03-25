戴愛玲昨舉辦發片派對。（華納音樂提供）

戴愛玲昨舉辦發片派對。（華納音樂提供）

戴愛玲相隔3年推出新專輯《不想聽見的歌》，24日發片派對上想到已逝6年的外公，從小由外公外婆帶大的戴愛玲數度淚崩，「他（外公）一直都有看到我越來越努力，不要被年紀跟環境給打敗，我知道我也是越來越好」，事業有所突破，單身一年多的她免不了被追問感情事，戴愛玲透露之前有算命師指點她，最快今年秋天將有正桃花出現。

她前陣子全心錄製新歌，在錄音室裡哭了9次之多，發片派對上更數度淚灑舞台，坦言在台上有點恍神，一度想到過去曾傷過她的人，戴愛玲說：「也想到一路以來努力的畫面，印象最深刻的是《我不離開》那張專輯要發的時候，外公罹癌，外公一直很希望老房子可以修建，我那時候工作很少，但還是把存款拿出來完成外公願望，外公一直是我的精神支柱。

戴愛玲出道20年歷經幾番波折，坦言私下會找算命老師指點，除了求助事業順心，偶爾也會問自己的桃花，「我沒有拜過月老，除了事業工作，感情也會算，近期算說正桃花會在明年下半年，另外一個（老師）則說今年秋天會出現一個老外」；戴愛玲12年前曾交往大她15歲美國男友，分手後她偶爾回想2年交往期間，因當時自己年紀小，戀愛中難免不夠理性而導致分手，「如果是現在可能不會輕易放棄，我們沒有聯絡，但因為有共同的朋友所以知道他還沒結婚，但過去的就讓它過去了」，期盼新戀情敲門。

她這半個月來為了發片、拍MV以及準備本周六的高雄演唱會，不僅睡少也吃不多，前陣子更是足足2天沒闔眼，她昨身穿黑色晚宴服、配戴價值千萬的BUCCELLATI珠寶出席發片派對，亮麗展現好身材，且一連演唱〈頑固的記憶〉及〈伎倆〉2首新歌，渾厚嗓音獲現場賓客熱烈回響；昨現場首播專輯同名主打〈不想聽見的歌〉MV，身為戴愛玲摯友的劉品言出席派對力挺，讓戴愛玲感動驚喜。隨著專輯正式上線，戴愛玲本週六將在「公主樂未眠」高雄演唱會獻唱新歌。