日本股市在連漲8天後回落，由重量級個股軟銀集團和迅銷領跌，周五日經225指數早盤收低0.17%，為28,062.18點。東證一部指數晨收跌0.12%，為1,979.22點。

儘管周五走勢乏力，但日經指數周線可望收漲4.6%，東證指數本周估將收漲3.69%。

Aizawa Securities基金經理人Ikuo Mitsui表示，投資人在連日上漲後賣股套利，但目前日股仍然相對便宜，還是有一些投資人逢低承接，使大盤跌幅受限。

Uniqlo母公司迅銷和科技業投資大戶軟銀分別跌0.96%和1.93%，給日經指數帶來最大的拖累。電信公司KDDI下跌2.33%。

銀行業巨頭三井住友金融集團早盤收跌1.27%。其券商部門SMBC Nikko Securities高層因涉嫌操縱市場已遭到逮捕和起訴。

晶片製造設備公司東京威力科創上漲0.62%，為日經指數帶來支撐。藥廠第一三共上漲3.67%。

發那科早盤漲1.12%，該機器人製造商宣布將實施股票回購計畫。