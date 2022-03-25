根據CMoney統計，今年以來海外股票原型ETF規模增幅前十強榜單中，以美國地產、科技相關ETF規模成長幅度最為強勁，顯示在通膨高漲的環境下，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs，更獲得投資人的青睞，具創新成長動能科技題材相關ETF，也持續受市場關注，在前十強中佔據較多席次。

投信法人表示，今年來國際市場受到主要央行展開貨幣緊縮政策、通膨高企、供應鏈瓶頸狀況待解、俄烏衝突、部分地區疫情反覆等影響，波動更加劇烈，從海外股票原型ETF的規模增減幅度，也可觀察到投資人配置需求的變化。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，從資金流向來看，今年來雖然金融市場較為震盪，不過REITs資金流仍持續呈現淨流入態勢，顯見其穩健收益特質在波動劇烈的環境下，吸引資金配置。後市來看，在美國房屋庫存供應較緊的情況延續下，仍有利於支撐房地產市場表現，觀察先前所公布的去年第四季財報表現，根據市場統計，整體REITs中，有62％表現優於先前一季，預估今年股息率亦有望增長。

此外在通膨高企的態勢尚未緩解下，房地產商品因向來被視為抗通膨利器，在部分市場資金配置轉向房地產之際，對於房地產價格與租金亦具有支撐效果，故對於美國地產後市表現仍不看淡。

李鈺涵認為，就題材面來看，除傳統的住宅與商辦外，特殊型REITs在雲端應用持續增加，全球數據中心獲利增長，及科技化及萬物聯網的發展趨勢延續之下，包括電塔、雲端資料中心平台等科技型REITs成長空間可期。

至於消費習慣改變與電子商務滲透率提升，物流與倉儲相關REITs亦具成長動能，建議不妨伺機透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。