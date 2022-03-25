國旅券使用倒數最後1個月，參山國家風景區管理處再推國旅券優惠。（陳淑娥攝）

國旅券使用倒數最後1個月，交通部觀光局參山國家風景區管理處再推國旅券優惠，即日起至4月30日，遊客持尚未使用國旅券至34家參山嚴選湯旅、喔熊主題旅宿及觀光工廠消費，每筆消費最多可享有500元消費折扣；另外還可用1張國旅券2人同行參加鷹揚八卦生態遊程，相當超值划算。

參山處長曹忠猷表示，疫情舒緩、天氣逐漸回暖，十分適合4月春假到戶外走走，參山處歡迎遊客使用國旅券，到竹苗、中彰地區指定的9家參山嚴選湯旅、8家設有喔熊主題房的旅宿業者消費，每筆消費就可享有500元折扣。

此外，17家指定觀光工廠每筆消費可再享有100元消費折扣，同時用國旅券參加目前正夯2022鷹揚八卦生態遊程（原價每人890元起），1張券更可2人同行，再送喔熊夢工場線上商城消費券100元。

參山處指出，參加這次活動的9家參山嚴選湯旅業者包括，新竹縣的朝日溫泉民宿；苗栗縣的錦水溫泉飯店、泰安觀止溫泉會館；台中市的日光溫泉會館、星月文旅、谷關溫泉飯店、麒麟峰溫泉旅館、龍谷大飯店、谷野民宿。8家設有喔熊主題房的旅宿業者包括：台中市的日光溫泉會館、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、余舍行旅。

另參加活動的觀光工廠有17家，包括新竹縣的吉比鮮釀識酒館；苗栗縣的雅聞七里香玫瑰森林、四方鮮乳酪故事館；台中市的阿聰師芋頭文化館、鞋寶觀光工廠、寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館，以及彰化縣的台灣玻璃館、愛玩色創意館、緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、襪仔王觀光工廠、台灣手套博物館、台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館。

相關活動可上參山國家風景區官網(https：//www.trimt-nsa.gov.tw/ )，或【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】臉書粉絲專頁查詢。