針對台中巨蛋將動工，國民黨台中市黨部發言人許育璿批綠營太健忘了 國民黨台中市黨部提供

台中市民期待已久的台中巨蛋，預計今年可望動工，不過卻有綠營人士批評唱衰，對此，國民黨台中市黨部發言人許育璿表示，巨蛋力拚今年動土，此時卻見民進黨人士對台中巨蛋指指點點「巨蛋差點毀在林佳龍手上，綠營怎麼還有臉提巨蛋？」

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，國際級城市都會有一座巨蛋，這一座指標建築物，象徵台中發展充滿活力，巨蛋早在胡志強市長任內就得到中央的支持規劃興建，結果在林佳龍市長時變動場址，當時藍綠都發聲反對，一番折騰差點毀了巨蛋，所幸在盧秀燕市長2018年上任後，回歸胡規劃的原址，市政府自籌預算還展開國際競圖，力拚今年動土，這是台中市的大事，大家都應該促成。

民進黨台中市議員陳世凱近日對台中巨蛋提出批評，同時，林佳龍重要幕僚、前台中市交通局長王義川也在臉書上，批評台中巨蛋的選址。

國民黨台中市黨部發言人許育璿表示，早在2013年胡志強時代，內政部就已經通過台中巨蛋計畫，但是在林佳龍市長2014年上任後，把巨蛋場址從空曠的14期，改到人口稠密的11期，還改採BOT，導致台中巨蛋在林任內四年「難產」。所幸在盧秀燕市長2018年上任後，回歸胡規劃的原址，市政府自籌預算還展開國際競圖，力拚今年動土。此時卻見民進黨人士對台中巨蛋指指點點「巨蛋差點毀在林佳龍手上，綠營怎麼還有臉提巨蛋？」

許育璿指出，林佳龍版本的巨蛋位在住宅密集區，周遭缺乏緩衝空間，無論舉辦大型賽事或音樂會，都將成為當地居民的一大災難。如果陳世凱議員忘了或是害怕想起，不妨先問問同黨的議員前輩曾朝榮、謝明源為何反對。林佳龍2015年將台中巨蛋地點由14期文中小6遷至文教七，時任綠營議員紛紛提出質疑，大家最擔憂的就是交通黑洞問題，這一切前局長王義川應該最了解的。

許育璿指出，陳世凱還質疑的巨蛋土地變更還要拖上幾年，資訊更是落後；早在2020年4月都發局就在北屯區公所舉辦台中巨蛋用地變更說明會凝聚共識，國民黨議員沈佑蓮、黃健豪、賴順仁，以及民進黨議員曾朝榮、謝明源皆派代表到場參與，如果陳世凱真的關心巨蛋，就不會連這件事都不知道。

許育璿強調，倒是陳世凱口中「求快」的BOT巨蛋，差一點毀掉巨蛋，先是換場搞得天怒人怨，最後BOT卻沒有廠商前來，還因為遷址占用北屯國民運動中心的用地，導致2億元國運經費被取消，當時引起軒然大波，難道綠營民代都忘了嗎。