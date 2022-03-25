傳李家超參選特首？林鄭：未收到辭職信 12:392022/03/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特區政府政務司長李家超。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情延後至5月的特首選舉，提名期將會在下周日展開。傳出政務司司長李家超將最快在下周辭職，以參與下屆特首選戰。行政長官林鄭月娥今於記者會表示，今日無收到任何司局長的辭職信，並指若有收到辭職信必須第一時間公布，並向北京中央匯報。 她重申，提名期將如期於下周日（4月3日）展開，但沒有正面回應是否參選下一屆特首選舉。 小三通重啟？陸委會：已收到金門縣政府正式來函 台灣女大生收到烏克蘭傭兵徵選簡訊？真相曝光她嚇傻 #香港 #特首 #林鄭月娥 #辭職信 #李家超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 呼籲5／8香港特首選舉積極投票 韓正：抗疫非一人責任 15:002022/03/07 兩岸 陶晶瑩又收客訴 網怨「沒收到貨」她親自回報進度 09:422022/03/06 娛樂 烏克蘭收到星鏈網路設備 專家警告恐成攻擊目標 09:332022/03/01 國際 郵差7年按嘸10次門鈴 女爆氣：在家仍收到招領單 12:342022/02/24 生活 陸全國人大常委料港特首選舉需延期 待疫情緩和 12:252022/02/18 兩岸 網傳烏克蘭女「甩奶片」 人妻收到婆婆分享嚇：媽好開放 20:092022/03/19 社會 福原愛恢單9個月想再婚 高調曬白色情人節禮物「收到了蛋糕」 09:242022/03/14 娛樂 中興通訊收到美國法院判決 結束5年合規觀察期 20:102022/03/23 兩岸 李家超：陸援港措施全速進行 臨時橋樑連接深圳 12:122022/03/06 兩岸 香港疫情失控 金融機構調整營業時間 04:102022/02/19 財經要聞 台灣女大生收到「烏克蘭徵兵」簡訊 傻眼：關我什麼事 14:552022/02/26 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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