因疫情延後至5月的特首選舉，提名期將會在下周日展開。傳出政務司司長李家超將最快在下周辭職，以參與下屆特首選戰。行政長官林鄭月娥今於記者會表示，今日無收到任何司局長的辭職信，並指若有收到辭職信必須第一時間公布，並向北京中央匯報。

她重申，提名期將如期於下周日（4月3日）展開，但沒有正面回應是否參選下一屆特首選舉。