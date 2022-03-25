你聽過日本紅豆飯（赤飯）嗎？移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會共同舉辦各國米飯文化系列活動，邀請新住民朋友分享母國的米食文化，由日本籍新住民中辻小緒里講解日本紅豆飯（赤飯)的由來，並現場教大家一同捏製卡哇伊又美味紅豆飯糰，香噴噴、熱呼呼的紅豆飯養生又養眼。

新住民講師中辻小緒里說，紅豆飯（赤飯）的起源，大約是在2,500年前「紅米」第一次從中國流傳到日本，而紅色在古代的日本被認為具有淨化、驅除邪氣的能力，因此自室町時代起就成為吉祥的象徵。據說吃了「赤飯」可以保平安及招來幸福，現在只要有好事值得慶祝，例如結婚、上學、成人式等人生重要時刻，另外還有嬰兒出生100天的初食宴，希望寶寶未來一生都不愁吃，以及老人們在60歲、70歲、77歲、88歲和99歲的生日時都會吃紅豆飯（赤飯）作為慶祝。

日本新住民中辻小緒里現場教學如何捏製卡哇伊紅豆飯糰。(移民署嘉義市服務站提供)

小緒里老師原本在臺中教日文，曾到過英國留學，擅長畫畫，在日商公司工作的先生因為公司文件常需要請小緒里老師幫忙，日久生情締結良緣，結婚至今已有4年多，有1個兒子。她說，「我很喜歡用畫畫跟孩子互動，常藉由畫畫引導小孩學習，陪伴他成長」。她也很感謝臺灣政府經常舉辦各種活動邀請新住民參加，讓她能夠透過參加活動認識一群臺灣人和外國朋友，找到生活中可以學習及交流的事，而變得願意主動與人分享家鄉文化，所以她鼓勵新住民朋友能多出來參與活動認識臺灣人的友善。

另外來自越南的新住民阮小姐，來臺灣已經15年。她說越南人也喜歡吃紅豆，不過是做成甜紅豆湯，加上椰奶清涼又消暑，她秀出參加活動前向新住民姊妹購買的紅豆湯準備帶回家與老公一同分享，她說，老公很老實木訥，結婚多年鮮少講甜言蜜語，因此她希望老公「吃甜甜嘴甜甜」。

國人高先生與日本太太山下女士一同參加活動，高先生表示，小朋友剛出生5個月，太太一直在家全心照顧小孩，非常感謝她的辛苦付出，正巧透過今天這個活動，為老婆製作愛心紅豆飯糰，也很開心太太能藉此機會認識其他來自日本的新住民姊妹，讓她在臺灣不孤單。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，許多新住民朋友初來臺灣常因語言關係，導致有生活上問題不知道如何尋求適合管道獲得資訊，移民署為方便民眾記憶，貼心的將外來人士生活諮詢專線改為「1990馬上幫您」，以多國語言提供諮詢服務，希望能幫助新住民及外來人士解答生活上的疑惑，也藉此營造友善的生活環境。

另外，服務站每個月都會舉辦家庭教育課程與新住民朋友交流，拉近彼此距離，未來還會邀請其他國家的新住民朋友分享不同米飯文化，歡迎新住民家庭共同參與。