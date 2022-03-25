兒童節連假祭優惠！ 12歲以下至這些國家森林遊樂區免門票 12:342022/03/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年4月2日至5日兒童節併同清明連假，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管森林遊樂區。（林務局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年4月2日至5日兒童節併同清明連假，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。 林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。 12歲以下兒童染疫 6成出現發燒 阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開 連假第2天入園人數破萬 #國家森林遊樂區 #12歲以下兒童 #林務局 #烏來台車 #太平山蹦蹦車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首屆扶輪盃銀合歡家具設計賽 剷除銀合歡守護台灣生態 18:112022/02/15 生活 山林女英雄徐惠君無私奉獻 讓台灣黑熊悠遊山林 15:372022/01/06 生活 剩12歲以下兒童未打疫苗 支持反對各有擁護者 14:242022/03/16 生活 阿里山苔類植物豐富 嘉義林管處辦展 03:142022/01/14 生活 一對貓頭鷹「當眾放閃」 親暱互動就像愛情 22:022022/01/20 國際 花蓮閒置逾30年工作站華麗轉身 作為推廣國產材及農產品中心 18:062022/01/19 寶島 虎年出遊去！森林遊樂區春節血型專屬攻略 13:222022/01/21 生活 林務局宿舍「草鞋墩雅舍」 登錄歷史建築重現林業風華 11:272022/03/20 寶島 2800萬活化古蹟 營林所台中出張所宿舍將修復 04:102022/03/22 地方新聞 森林護衛隊新血報到！林務局森林護管員甄試放榜 17:342021/12/27 財經 南投推廣國產材 重現賽德克祭祀屋 04:102022/01/01 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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