今年4月2日至5日兒童節併同清明連假，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。

12歲以下兒童染疫 6成出現發燒
阿里山國家森林遊樂區櫻花盛開 連假第2天入園人數破萬
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