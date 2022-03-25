韓國網紅來台師大念書，入境檢疫10天，住進學校安排的防疫旅館，卻因為房間都是灰塵大過敏，且每天的隔離餐「慘不忍睹」，讓她忍不住吐槽「這個地方是監獄嗎？」影片曝光後，讓網友們戰翻，多數人認為餐點不好與住宿環境的衛生問題，感覺是飯店問題，與學校沒有關係。

韓國網紅寶妮昨在YouTube上發布新影片說，她來台師大念書，入境須檢疫10天，透過學校安排入住一家防疫旅館，沒想到才剛住進去就很想哭。影片開頭她就朝著窗外大喊「我要出去！」接著便窩在被子裡面啜泣說「想吃媽媽做的飯」。

韓國女生來台灣變瘦的理由 (ft.防疫飯店的三餐) ｜ 寶妮和寶媽

寶妮表示，旅館灰塵很多，看起來像是10年都沒打掃，讓她的過敏性鼻炎大發作，眼睛都紅了，直到半夜都睡不著。而旅館提供的三餐也讓她不敢恭維，早餐提供一個漢堡與紅茶包，聽起來還可以，但漢堡裡面卻只夾了生菜與蘋果，午餐則是普通的三菜便當，晚餐則是沒有料的義大利麵，讓她忍不住大嘆「我覺得飯店在幫我減肥！」

種種待遇讓寶妮超崩潰，也忍不住吐槽「這個地方是監獄嗎？」後來她在影片下方補充說，她原本是想去一間每晚2400元的隔離飯店，但師大已經幫忙安排隔離飯店，也不讓學生自己選擇，而學校幫忙安排的飯店每晚優惠價是2100元。

寶妮也在IG限動上發文說，與日本朋友連絡以後發現，明明都是繳2100元，但隔離期間吃住的待遇卻差很多。韓國、泰國與越南的學生住在她目前下榻的旅店，滿是灰塵、餐點也不是很理想；美國、英國與日本的學生卻住在看起來高級很多的地方，餐點也比較豐盛美味。

一名網友將相關消息分享到Dcard上，引起網友們熱議，兩派人馬戰翻，不少人認為韓國女大生分享的隔離餐與飯店環境真的很糟，學校應協助外籍生處理；但也有人認為餐點不好、房間有灰塵是飯店的問題，與學校無關。「感覺是飯店的問題，餐很像剩菜剩飯，之前住別家明明不錯」、「便當又不是師大提供的，關學校什麼事情？」