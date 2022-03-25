桓鼎-KY（5543）積極跨足發展智慧穿戴、儲能與鋰電池新應用成果顯現，去年稅後淨利1.18億元、年增312.5％，EPS達3.26元，創歷史新高。公司董事會決議擬配發2元現金股利。

桓鼎-KY去年雖受到鋼材成本上升，以及疫情及物流帶來的衝擊，營運仍創高點，去年營收達27.18億元，年增169％營益率8.7％，優於前年的4％，淨利率5.5％也優於前年的2.6％。

在新事業群挹注利潤下，桓鼎KY去年獲利大幅成長，「智能穿戴、儲能與鋰電池應用事業群」客戶拉貨需求漸強，及「創能基建、節能建材事業群」穩健成長等態勢下，今年單季、年度成長力道可期。

桓鼎KY近年積極布局科技與傳產的結合從建材、營造、跨入電池模組、能源管理並實質發揮經營管理綜效研發建材與電池結合的新產品綠電儲能牆，今年將繼續實現投資台灣、持續創新目標。

桓鼎-KY挾帶電池模組與金屬建材兩大領域技術背景，設計開發綠電儲能牆（EnergyWall）已進入打樣階段，致力解決電力短缺、儲能技術搭配太陽能發電、風力發電、電力調度等問題。

此外，桓鼎-KY節能建材產品與全球前五大天花解決方案商OWA合作多年，深耕全球銷售渠道，未來將有助加速儲能牆產品推行於全球銷售通路。

展望後市，桓鼎-KY四大事業群「智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材」布局效益逐步顯現，業務範疇將朝向多角化發展，今年業績目標續拚雙位數成長。