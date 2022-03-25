今天籃球界傳出重大消息，已故湖人傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)遺孀瓦妮莎(Vanessa Bryant)宣布將與Nike重啟合作關係，而這個消息讓全世界球迷等了一年，因為去年柯比與Nike合約到期，當時瓦妮莎並未選擇續約，不過今天終於有了答案，此外Kobe 6 Protro系列鞋款將在未來正式對外發售。

Vanessa Bryant has announced the Kobe Bryant estate and Nike have reached a deal to continue their partnership



Nike is donating 100 percent of net proceeds from Gianna Bryant's shoes to the Mamba and Mambacita Sports Foundation pic.twitter.com/3joDAGFQ1y — Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2022

今天瓦妮莎在個人IG發表聲明說：「很高興宣布與Nike合作關係繼續下去！很自豪我丈夫球鞋仍是NBA場上最多球員所穿的，而他的簽名鞋仍受到全球球迷們喜愛。透過最新合作夥伴關係，球迷們很快能在未來幾年內穿到Kobe和Gigi與Nike合作產品，Nike會將全部營收捐給我們的基金會(Mamba & Mambacita Sports Foundation)。」

而大家最期待的無疑是最新鞋款，這雙鞋名為Nike Kobe 6 Protro“Mambacita Sweet 16”(也稱'Mamba Forever')，鞋舌和球鞋內呈現酷勁十足的斑馬紋，鞋後側寫上二女兒吉安娜布萊恩(Gianna Bryant)的專屬2號，後腳印上曼巴學院Logo，左右側字樣分為「KOBE」和「GIGI」，表面則是超霸氣蛇麟紋路，是一款特別紀念父女的球鞋。

【Nike】コービーの次女ジジにトリビュートを捧げた一足 Kobe 6 Protro “Mambacita Sweet 16”が発売予定。

・昨年お蔵入りした一足であるかは未確定。

［ナイキ コービー6 マンバチタ スウィート 16］［CW2190-002］

▼詳細はこちら▼https://t.co/OaNIdiZh0V pic.twitter.com/8VRT3zVytM — 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝐃𝐀𝐓𝐄 (@uptod4te) March 25, 2022

其實這雙鞋款早在去年就遭外流，6月時瓦妮莎對外聲明表示球鞋不會對外販售，同時她也說道，自己本人與其他女兒當時都並未收到這雙球鞋，卻看到部分人士已搶先拿到，認為是不太妥的行為，這也讓瓦妮莎和Nike關係一度陷入緊張，但如今這雙鞋終於能以正常管道出售，據悉將在今年5月上市，值得期待！