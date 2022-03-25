美國國務院任命前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）負責與馬紹爾群島、密克羅尼西亞及帛琉就《自由聯合協定》（COFA）續約事宜展開談判，以抗衡近來在南太平洋積極擴充影響力的中國。馬紹爾外長粘瑞（Casten Nemra）今天在訪台成果記者會上表示，相信在尹大使主導後，COFA條款會延續下去，而馬紹爾也會是中華民國與美國的忠實盟友。

馬紹爾群島與密克羅尼西亞的COFA條款預計2023年到期，帛琉的2024年到期。根據條款，美國得以在協定涉及地區採取軍事行動，徵用土地作為軍事基地，並給與各式經濟援助。

粘瑞說，馬紹爾跟美國共同面對經濟與氣候變遷的挑戰，希望能在COFA續約的對話過程中，雙方能夠擴大合作範圍，也相信接下來的對話會有很好的發展。

針對安全合作領域，粘瑞直言，馬紹爾願意開放領土給美國部署武力，這將有助於提升美國在太平洋地區的嚇阻力，並進一步提升區域和平穩定。

被問及中國近年來積極在太平洋地區擴展其影響力，是否私下與馬紹爾接觸？粘瑞表示，中方有自己的政策，他無法對中國在該地區所作所為等議題作出不評論。「不過我們要重申，我們的外交立場是重視與中華民國的邦交關係，也會與中華民國進一步合作。」