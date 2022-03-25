大陸《環球時報》25日報導，多家澳洲媒體24日依據網路流傳「索羅門群島將和中方簽署的安全合作協定」，炒作「中國或在索羅門群島建立軍事基地」。大陸專家指出，中國長期且正常應邀，與一些太平洋島國進行警務合作，主要集中在禁毒、經濟犯罪、執法方式、設備使用和反腐敗等方面。澳媒若干報導係再度發揮「看圖編故事」強大能力，及「只允許南太國家和澳洲合作，不許和中國合作」的雙重標準。

報導稱，路透日前引述索羅門群島政府官員的話稱，索中已簽署完成警務合作備忘錄，並將向內閣提交一分更廣泛的安全協議草案。該官員明確表示，「索中安全協定的內容將與索國與澳洲簽署的協議相同」。據報導，澳洲與索羅門群島2018年簽署了雙邊安全協定，涵蓋員警和武裝部隊的部署。

報導表示，2021年11月，索羅門群島首都發生嚴重社會騷亂，唐人街等地華商店鋪遭打砸搶燒，造成嚴重財產損失和社會恐慌，數百名中國公民無家可歸。該事件誘因被認為是索羅門群島親台省分領導人不滿中央政府在2019年與台灣斷交、與大陸建交，抱怨被忽視，因此要求總理辭職。騷亂期間，所員警裝備匱乏、訓練不足等缺失暴露。應所政府邀請，澳洲、紐西蘭等國都派出員警赴所協助維持秩序，中國也宣布向所提供警用物資並派遣警務顧問組。

24日，澳媒ABC報導標題稱，「洩露的文件顯示了中國在索羅門群島的軍事存在計畫」，澳洲版《衛報》稱「中國與索羅門群島敲定安全協議，在太平洋部署軍艦」，澳《金融評論報》稱，「中國在索羅門群島的軍事基地敲響警鐘」。這些報導大同小異，稱一分文件顯示，索方可根據自身需要，要求中方向索派遣員警、武警、軍事人員等執法和武裝力量，協助維護社會秩序，保護人民生命財產安全；中方可根據自身需要，在徵得索羅門群島同意後，進行船舶訪問、後勤補給、中途停留和中轉。澳媒就此誇張地渲染稱：「中國將在澳洲家門口簽署南太地區首個安全協定」，該協定「將使中國軍艦駐紮在太平洋，改變該地區的力量平衡」。

《環球時報》報導，常駐斐濟的聊城大學太平洋島國研究中心高級研究員楊鴻濂指出，中國與一些太平洋島國的警務合作是長期且正常進行的。中國會應這些島國的邀請派遣高階警務顧問到這些國家進行設備和技術培訓。像斐濟等國也會派遣本國員警到中國進行培訓。這些培訓主要集中在禁毒、經濟犯罪、執法方式、設備使用和反腐敗等方面。但澳洲一直對中國在斐濟、索羅門群島、吉里巴斯等國進行警務合作非常關注，尤其對中國在這些國家「建設軍事基地的潛在能力」十分擔憂。

澳洲緊盯中索關係，答案在澳內政部長凱倫·安德魯斯24日在ABC表態，當被問及中國軍隊在索羅門群島開展活動的可能性時，安德魯斯稱，「南太地區是我們的後院，是我們的鄰居，我們非常關注太平洋島國發生的任何活動」。