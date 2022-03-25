周五不銹鋼族群欲振乏力，在平盤附近游走。僅新光鋼、允強受法人青睞，股價持續走揚穩局。

新鋼(2032)去年獲利強增1.2倍，每股盈餘1.28元，登上15年新高紀錄，擬配息1.18元，現金股利也寫下17年新高，現金殖利率3.35%。惟本周土洋法人對作，股價高檔調節，周五早盤難挽紅盤，再度翻黑，目前下跌約1.5%。

新鋼去年營業收入34.89億元，年增6.80%，營業毛利3.00億元，年增54.01%，毛利率升至8.62%，營業利益1.90億元，年增114.60%，營益率升至5.5%，稅前淨利2.05億元，年增122.23%，本期淨利1.66億元，年增119.66%，歸屬於母公司業主淨利1.66億元，年增119.66%，基本每股盈餘1.28元，較前年的0.58元成長120.68%，並創下15年新高紀錄。公司110年度擬配息1.18元，現金股利也寫下17年新高，配發率92%，以周四收盤價35.20元計算，現金殖利率3.35%。並於6月14日召開股東會，地點位於公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)。

不過因不銹鋼供料不順、鋼價回落，去年第四季單季轉虧損，新鋼去年第四季營收8.85億元，季增2%、持平前年同期，毛利率1.9%，季減9.1個百分點、年減4.4個百分點，在毛利率大幅下滑下，營益率轉負，稅後虧損0.01億元，每股虧損0.01元。

隨著鎳價高漲與歐美需求強，不銹鋼廠營運也跟著帶旺。展望今年，法人預估，上游料源供貨可望較去年順利，新鋼全年出貨量估增15%。

因俄羅斯與烏克蘭衝突持續未能獲得緩解，俄羅斯表示將要求不友好國家以盧布支付天然氣銷售費用，推動歐洲天然氣價格飆升，並加劇了投資者對會有更多金屬冶煉廠關閉，供應可能會出現短缺的擔憂，致倫敦(LME)鎳價再度漲停，同時上海期貨交易所鎳價周四也上漲17%漲停。

不銹鋼業包括燁聯(9957)、唐榮(2035)、燁興(2007)、大成鋼(2027)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、新鋼、允強(2034)、運錩(2069)等大廠隨著鎳價高漲與歐美需求強，營運也跟著唱旺。