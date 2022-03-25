封測廠頎邦(6147)與捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)的訴訟戰紛爭持續，智慧財產及商業法院24日駁回頎邦提出的專利權民事訴訟，迄今已有判決的3案均由易華電勝出。易華電對此呼籲，頎邦應停止這類「為告而告」的無謂興訟。

頎邦去年6月向智慧財產及商業法院提出民事訴訟，主張離職員工利用頎邦的「專有技術」為易華電申請專利，請求確認「具方向標記之軟性電路板」新型專利申請權應為頎邦和易華電共有。

易華電對此則主張頎邦未能具體敘明何謂「專有技術」，更無法證明易華電新型專利與其提出技術文件實質內容相同。對此，經雙方進行言詞辯論攻防後，智慧財產及商業法院24日作出判決，駁回頎邦請求。

易華電對於上述判決結果甚表欣慰，表示頎邦在雙方的專利訴訟上屢屢敗陣，卻又一再對易華電提告，顯然頎邦是為告而告，不只傷害雙方股東權益，也浪費社會和司法資源，呼籲頎邦停止無謂的興訟。

截至目前，頎邦與易華電已有判決的訴訟案共3案，包括2018年主張易華電多項產品侵害專利權，向智慧財產及商業法院提出請求賠償的民事訴訟，2020年判決頎邦一審敗訴，頎邦不服提起上訴，但去年12月底判決再度駁回，易華電一、二審均勝訴。

而頎邦先前亦向法院提告聲請定暫時狀態處分，要求易華電在判決確定前，不可使用蝕刻法製造生產。不過，易華電一、二、三審均勝訴，已於2019年4月11日經最高法院判決確定。