資深媒體人兼名嘴狄志為，常透過臉書分享生活日常，近來買完早餐看到一位拾荒婦在翻路邊垃圾袋，當下釋出善意要將手上早餐送給對方，沒想到對方先是怒嗆：「不需要你的同情」，下一秒還做出驚人舉動，讓他直呼：「衝擊好大」。

狄志為表示如同平時日常，在上班前買好早餐，剛好看到一位年近七旬駝背、身形消瘦的拾荒婦人，正在翻路邊垃圾袋，當下認為對方在找食物，便要她不要再翻垃圾袋，更釋出善意要送上早餐，沒想到對方狠狠瞪他一眼後，直接怒嗆：「我不需要你的同情，誰跟你說我肚子餓了…..我是在找東西好嗎？」讓他當下連忙急著道歉。

沒想到下一秒拾荒婦人從垃圾袋撿起被吃掉一半的三明治，直接往嘴裡塞，當下畫面讓他相當衝擊，反問自己是否不該這麼雞婆，或許自以為的幫助，對有些人而言反倒是種施捨或同情，也讓他理解《華燈初上》蘇慶儀所說的話，不過未來若碰到類似狀況，他表示會事先詢問對方是否需要協助，若不需要就讓對方自己解決問題，畢竟還是要傳遞正能量，才能讓世界更美好。

對此，網友紛紛留言：「慈悲心永遠保持住，不要因個案就心灰意冷」、「你是善良的！別懷疑自己所做的」、「你是最善良的人，加油！別讓這件事情壞了你一天的好心情」、「也許阿姨有自己的想法和選擇、別太在意」。