俄羅斯要讓中國與土耳其 以比特幣購買能源 12:472022/03/25 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國家院（Duma）能源委員會主席扎瓦尼（Pavel Zavalny）24日（周四）舉行的錄影記者會中，他透過翻譯指出，俄羅斯決定讓中國或土耳其等「友好國」可以採取更彈性的支付選項。 扎瓦尼提到，買家的法定貨幣以及比特幣，都被視為支付俄羅斯能源出口的替代方法。 扎瓦尼表示，「我們長久以來已向中國提議將結算轉為盧布與人民幣，至於土耳其，就使用里拉和盧布。」他進一步又說，「你還可以用比特幣交易。」 受此激勵，比特幣價格24小時大漲4％，升抵4.4萬美元。 國際泳總封殺 俄選手無緣世錦賽 美國恢復中國352產品關稅豁免 #扎瓦 #俄羅斯 #中國 #比特幣 #盧布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北約擴編東歐兵力 促中國譴責俄國 04:102022/03/25 話題觀察 人民幣中間價下跌99點 人民幣可能將隨日元貶值 11:432022/03/25 財經 國票證承銷春雨可轉債 掛牌 04:102022/03/25 產業特刊 不友善國家買俄天然氣 以盧布結算 04:102022/03/25 話題觀察 美藉口「武器擴散」制裁兩年 3國6家實體和個人皆入列 09:292022/03/25 兩岸 關注中美關係進展 陸港股開盤下跌 11:432022/03/25 財經 想買天然氣 普丁：拿盧布來 04:102022/03/25 全球財經 社評／民進黨不冒進 台灣就不是烏克蘭 04:102022/03/25 焦點新聞 俄被制裁超恐慌 民眾狂買這物品 11:192022/03/25 國際 拜登赴歐促孤立俄羅斯 推動盟友示警北京別站錯邊 06:022022/03/25 國際 王毅訪問阿富汗引多方關注 今將與印度外長蘇傑生會談 09:112022/03/25 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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