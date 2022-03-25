俄羅斯國家院（Duma）能源委員會主席扎瓦尼（Pavel Zavalny）24日（周四）舉行的錄影記者會中，他透過翻譯指出，俄羅斯決定讓中國或土耳其等「友好國」可以採取更彈性的支付選項。

扎瓦尼提到，買家的法定貨幣以及比特幣，都被視為支付俄羅斯能源出口的替代方法。

扎瓦尼表示，「我們長久以來已向中國提議將結算轉為盧布與人民幣，至於土耳其，就使用里拉和盧布。」他進一步又說，「你還可以用比特幣交易。」

受此激勵，比特幣價格24小時大漲4％，升抵4.4萬美元。