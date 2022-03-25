桃園市長鄭文燦25日出席111年八德生命紀念館及大安公墓春祭大典。（陳夢茹攝）

大安公墓有提供「思親卡」讓家屬寫下對親人的思念，可懸掛在納骨堂前思親台。（陳夢茹攝）

桃園市八德區公所25舉辦111年春祭大典，邀請卡上面卻將「敬請蒞臨祝禱」錯寫成「敬請蒞臨祝壽」，對此公所回應，校正過程有疏漏，承辦人員已自請處分。市長鄭文燦則說，誰不會忙中有錯，寫錯字與廢國文無關，不應無限上綱。

針對邀請卡印錯，八德區公所表示，過去都是發放A4紙等較為簡便的方式通知民眾，今年首度製作精美邀請卡，第1版正確文稿送至印刷廠，印刷廠在排版時出錯，公所人員校正確認時沒有及時發現有誤，才印錯約2000多張邀請卡內容，相關承辦人員已自請處分，會依規定處置。

國民黨副發言人楊植斗也在臉書標記台北市議員羅智強，喊話「強哥，該約鄭文燦罰寫1000次了！」另外更點名民進黨立委鄭運鵬「你還敢廢國文啊？」。

對此鄭文燦說，誰不會忙中有錯？寫錯字、印錯字每天都在發生，由於承辦人員已經自請處分，近期又是春祭大典，人員都忙翻了，因此不該苛責，而寫錯字與廢國文沒有關聯，不應無限上綱。

退休國文老師陳筱玲解釋，2個名詞意思與用法天差地別，「祝禱」通常用於廟宇祭祀，盼神明保佑人類，如近期烏俄大戰，美國總統拜登常說希望各界為烏克蘭祈禱，意指為透過神靈保佑人類。「祝壽」用於晚輩對長輩、親友之間的敬重，現代多用來慶祝生日，如家中長輩80歲生日要辦壽宴，就可以稱之為祝壽。

談及鄭運認為要廢國文，陳筱玲直呼「痛心！」漢語是聯合國承認的語文，一但被廢就會失去文化的基礎，不讀國文影響可大了，國文程度會影響到各科，舉例來說，數學應用題需要讀懂題目的意思，才能進一步解題，如果照鄭運鵬的說法，那數學也可以廢了，畢竟以後也用不到三角函數、幾何等，站在國文老師的立場真的無比痛心。