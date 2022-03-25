約瑟夫製作這件大型石雕藝術品，贈送給花蓮。郭應義（右起）、宏盛大理石老闆林高榮、友人楊淑梅、處長胡琪斌，副參事吳漢溪、理事長江躍辰等人今早探視。（王志偉攝）

外交部東部辦事處長胡琪斌，副參事吳漢溪等人參觀石雕工作室。（王志偉攝）

「我很愛花蓮，花蓮是個很棒很美好的回憶⋯⋯」，法國籍石雕家約瑟夫Joseph Visy於2001年受邀來台參與花蓮國際石雕藝術季創作，就此愛上了花蓮，長達18年旅居花蓮創作，今年已71歲的約瑟夫，訴說著對花蓮這塊土地的熱愛，今年6月返回法國，為表達對花蓮的愛，約瑟夫創作一件石雕藝術品名為「在花蓮的快樂生活2001-2022」，將致贈給花蓮人。外交部東部辦事處長胡琪斌感謝約瑟夫，成就台法最實質最美好的國際情誼。

2001年花蓮國際石雕藝術季，Joseph參加國際創作營，首次來到臺灣，在花蓮創作1個月期間感受到花蓮豐美的風土民情及蓬勃的石雕藝術創作環境，2005 年起旅居花蓮，見識到當地石材的多樣性，與許多花蓮人成為好朋友，更於於3年後結婚生子定居花蓮至今，之後在宏盛大理石企業家林高榮支持下，於花蓮新城鄉成立一處創作工作室，就此走過18個年頭。

行政院東部服務中心副執行長郭應義、外交部東部辦事處長胡琪斌，副參事吳漢溪、花蓮縣生命線協會理事長江躍辰、約瑟夫友人楊淑梅人今早連袂前往工作室訪視約瑟夫，除欣賞精彩的石雕作品外，並允諾提供返鄉的相關協助。

約瑟夫於1951 年出生於匈牙利首都布達佩斯，從小就喜愛藝術，30歲離開匈牙利遠赴巴黎求學，並參與古典藝術修復工作及成立自己的工作室，獲法國籍，他曾為巴黎幾座聞名於世的古蹟如凡爾賽宮、羅浮宮、凱旋門進行石雕藝術修復工作。

約瑟夫蒼白的華髮下充滿歲月刻痕的面容中，炯炯的眼神訴說著對花蓮這塊土地的熱愛。他受訪說，因考量年事已高，及兒子大學教育的規劃，決定於今年6月返回巴黎，在臨走前製作一件大型石雕藝術作品，名為「在花蓮的快樂生活2001-2022＿HAPPY TO LIVE IN HUALIEN」贈與花蓮人，問他是否還會回到花蓮，他說總有一天會再相見！

約瑟夫工作室目前留有40多件石雕作品，郭應義表示，將與花蓮縣府、交通部觀光局花東縱谷風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處等討論，也歡迎喜愛藝術品的民眾典藏。

胡琪斌說，台灣國際處境特殊，需要國際友人支持，外國人深根台灣，外交部歡迎且高興，不管是來台工作或是藝術創作，對台灣都是最直接的連結，謝謝約瑟夫在台創作18年，促進台灣跟法國間的文化交流，計畫透過表揚，予以一份榮譽感的肯定。

至於約瑟夫創作大型作品帶回法國與關稅（托運）等問題，將與外交部等單位協商，盡力提供所需的協助，讓約瑟夫能夠順利地返回故里。