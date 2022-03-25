台中市政府警察局第三分局25日舉辦「東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程」開工動土典禮。（馮惠宜攝）

新建東信派出所規劃為地下1層，地上3層之建築物，並與一旁東福公園結合成綠意盎然的整體綠地。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

因應台中東區旱溪以東區域人口發展迅速，為方便處理治安、交安事故，台中市政府規劃在東區東福公園旁「公148」預定地舉建「東信派出所」，該工程延宕多年、多次流標，終於在25日盛大舉辦開工典禮，台中市長盧秀燕親自主持，她也宣布，除了興建派出所外，其座落的東福公園也要一併改造成美樂蒂公園，未東信派出所就是森林中的派出所。

台中市政府警察局第三分局25日舉辦「東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程」開工動土典禮，除盧秀燕親自到場主持動土大典，市警局長蔡蒼柏、第三分局局長楊川，市議員羅廷瑋、鄭功進、邱素貞等地方民代里長都到場參與盛會。

新建的東信派出所是由原合作派出所遷建而來，因舊有廳舍已不敷使用，加上近年來東區旱溪以東區域人口發展迅速，派出所卻全部位於旱溪以西，為就近迅速處理事故早在10年前市政府就規劃擇地遷建，該案在前市長林佳龍時代106年即核定，卻多次流標，經市府使用平均地權基金增編預算本案工程才得以順利推動。

警察局局長蔡蒼柏表示，新建派出所規劃為地下1層，地上3層之建築物，配合公園環境全面綠美化，並設置兒童遊戲空間及延伸步道，與一旁東福公園結合成綠意盎然的整體綠地。

民進黨市議員邱素貞感謝立委黃國書於2015年6月間安排會勘，催生東區東英二街、一心街口的閒置國有地，她期許新建東信派出所成立，將可強化旱溪東、西兩邊轄區治安，均衡警力配置。市議員鄭功進強調，拖到今日好不容易才盼到的工程動土典禮，可以說是對旱溪以東居民「遲來的正義」。