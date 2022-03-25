美國和英國官員今天指控俄羅斯政府長年從事侵駭重要基礎建設的活動，目標包括美國核電廠和沙烏地阿拉伯煉油廠。

路透社報導，美英這項宣布也伴隨著公布對4名俄羅斯政府官員的刑事指控，美國司法部指控他們針對全球能源產業發動2次重大侵駭行動。美國檢方指出，2012至2018年期間，全球135國有數以千計電腦受到影響。

網路安全分析師形容此舉是向莫斯科提出警告，美國總統拜登數天前才對「不斷更新的情報」示警，即俄羅斯政府可能準備針對美國標的發動網攻。

調查沙烏地煉油廠遭駭事件的網路資安公司麥迪安（Mandiant）情報分析人員赫特奎斯特（John Hultquist）表示，藉由將刑事指控公諸於世，美國已「讓他們明白，我們知道他們是誰」。

在今天公開的其中一份登記日期為2021年6月的起訴書中，美國司法部指控36歲的俄羅斯國防部研究機構員工格拉德基赫（Evgeny Viktorovich Gladkikh）在2017年5至9月期間，與其他人共謀侵駭1家外國煉油廠系統，並在施耐德電機（Schneider Electric）產製的系統安裝Triton惡意程式。

這家煉油廠未經指明，但英國政府表示是在沙烏地，先前已經證實為位於紅海海岸的拉比格（Petro Rabigh）裂解廠。

在第2份登記日期為2021年8月的起訴書中，美國司法部指出，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）的其他3名涉嫌駭客於2012至2017年間，侵駭石油天然氣公司、核電廠、公用事業和電力傳輸公司的電腦網路，這次攻擊被研究人員長期歸因於一個有時被稱作「精力熊」（Energetic Bear）或「狂暴熊」（Berserk Bear）的團體。

俄羅斯駐華府大使館未立即回應置評要求。

在第2份起訴書中遭控的俄羅斯人分別為36歲的阿庫洛夫（Pavel Aleksandrovich Akulov）、42歲的蓋夫里洛夫（Mikhail Mikhailovich Gavrilov）和39歲的邱科夫（Marat Valeryevich Tyukov）。美國官員表示，上述4人無人遭到逮捕。

英國外交及國協事務部（Foreign Office）指出，俄羅斯聯邦安全局駭客針對美國堪薩斯的狼溪核能公司（Wolf Creek）控制系統發動攻擊，「但未造成任何不良影響」。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）聲明表示：「俄羅斯以重要國家基礎建設為目標是經預先計劃且危險的。」她說，這顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「準備不顧人民生命危險，在盟友之間播下分裂和混亂的種子」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110325