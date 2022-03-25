鏡電視在今（25日）召開股東會改選董監事，宣布接下來的董監事會，將由鄭優董事，黃俊彥董事，陳宏守董事，郭蕙蘭董事，廖芳潔勞工董事，以及王金山監察人組成，會擇期舉辦董監事會議，選出董事長人選，這也是鏡電視成立2年多來第4次高層改組。

鏡電視發聲明表示為了創立耳目一新的企業形象，今日特別針對公司治理的專業以及公正公益形象，並且可以有條不紊掌握企業經營，兼顧股東權益的理念，全面改選董監事會，並宣布接下來鏡電視的董監事會，將由鄭優董事，黃俊彥董事，陳宏守董事，郭蕙蘭董事，廖芳潔勞工董事，以及王金山監察人組成。

依照本次股東會的得票數，由最高票的郭蕙蘭董事擔任召集人，將擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長，掌舵領航。鏡電視表示「我們期盼這個嶄新的董監事會，除了學有專精外，更重要的，是願意為媒體為社會貢獻心力的一份心，讓鏡電視走向具有國際觀，嚴格落實公司治理，成為媒體界表率的一流企業！」對於今日的會議結果，鏡電視副總低調表示「今日會議由股東會自行處理。」不便對外回應。