台中市張姓女子疑遭性侵後，在網路留言「希望大家記得我的好，我愛你們」等文後墬樓身亡，張女的梁姓前男友找來8人痛毆涉性侵的賴男，逼他下跪坦承犯行，並錄影上傳網路，警方獲報查獲依傷害等罪將9人送辦。賴男被檢警拘提到案後，改口否認性侵，檢方認為賴有逃亡、串證之虞，依乘機性交致被害人羞忿自殺罪，向法院聲押獲准。

檢方複訊後，認為賴男涉嫌性侵害酒醉的女子，致被害人羞忿墜樓輕生，檢察官訊後依乘機性交罪、妨害性自主等罪嫌，向台中地院法官聲請羈押獲准。

據了解，24歲賴男20日與友人到西屯區1家自助KTV唱歌消費，透過經紀找來26歲的女子等人坐檯陪酒到20日凌晨5點多，事後賴男與女方搭計程車去摩鐵直到該日上午11點才各自離開，而在該日晚間女方卻因不明原因，墜樓身亡。

21日凌晨5時許，女方的梁姓前男友懷疑賴男性侵，導致害對方輕生，便偕同友人揪出賴男，將賴男打到臉部鮮血直流，逼迫跪在人行道上，以手機拍攝賴男，要求說出自己、父母親姓名與手機號碼，稱自己性侵，表示會去靈堂向女方道歉、向警方自首。

台中市警局第六分局派出所於21日5時35分許，接獲醫院急診室轉報賴姓男子報案遭人毆打，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案。

台中地檢署偵辦後，諭令梁男12萬元交保，其他涉案4人以8到12萬元交保，其他4人請回，1人限制住居。至於賴男涉嫌性侵女子部分，當賴一出院就遭傳檢方傳喚偵辦，但他否認有性侵，而是雙方都同意，但檢方掌握證據認為他涉案重大而聲押獲准。

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