烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）力促北約提供總數1%的戰機和坦克

俄軍侵略已進入第5周，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在北約總部布魯塞爾的緊急峰會中發表演說，直接懇求提供更多軍事援助。澤倫斯基透過視訊，面對美國總統拜登等北約領導人，不斷要求再提供基輔軍事硬體，給他們北約成員國總數1%的戰機和坦克。

據《動力》（The Drive）網和《紐約郵報》（New York Post）24日報導，除了廣泛報導的數以十計戰機外，這似乎是他第一次公開，基輔一直在向北約成員國要求數以百計坦克援助。他在視訊中說，烏克蘭需要沒有限制的軍援，就像俄軍毫無限制，用整個軍火庫來對付烏克蘭一樣。儘管俄軍在烏克蘭許多地方的攻勢停滯，但繼續享有人員和軍備的顯著數量優勢。而隨著俄烏進入消耗戰階段，在未來數日和數周中，這可能成為舉足輕重的要素。

🔴Volodymyr Zelensky has demanded one per cent of Nato's tanks.



He said: "You can give us 1 percent of all your planes, 1 per cent of all your tanks - You have at least 20,000 tanks"https://t.co/kNE36w5KO7 pic.twitter.com/4xbnefDCUW — The Telegraph (@Telegraph) March 24, 2022

「你們有數以千計戰機！但1架都還沒給我們，」澤倫斯基在緊急峰會中說，「你們至少有2萬輛坦克！烏克蘭要求給1%，提供或賣給我們你們坦克總數的1%！」然而，他強調，「至今我們還沒有得到明確的答案，而戰爭中最糟糕的，就是對求助沒有明確的答覆。」

目前還不清楚，烏克蘭官員向北約成員國要求的，究竟是哪種坦克。至今一些北約成員國還在用蘇聯時期的坦克和裝甲車，或是類似烏克蘭部隊所用的現代化的衍生型。而給烏克蘭部隊熟悉的坦克，或許能讓他們較容易有效發揮戰力。

澤倫斯基說，烏克蘭要坦克，這樣才能讓如今垂死的馬立波（Mariupol）、伯德揚斯克（Berdyansk），梅利托波爾（Melitopol）和其他城市突圍。他說，俄軍在這些城市挾持了成千上萬民眾，並製造了饑荒。「我們只想解救人民，我們想要活下去。」

儘管澤倫斯基不斷要求北約劃設禁航區，並提供烏克蘭戰機，但由於北約擔心，這會大幅升高和俄羅斯間的緊張，因此決定按兵不動。