台中市前交通局長王義川23日突宣布參選台中市長，讓外界頗為意外。此前民進黨台中已有交通部前部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純三位熱門人選，他們分屬正國會、新潮流、英系。港媒指出，前市長林佳龍雖表態不選，但正國會仍要有人出來擔任母雞挫新潮流銳氣，王即扮演此功能，足見台中市長之戰綠營派系廝殺激烈。

香港媒體《中評社》25日評論表示，民進黨台中市長候選人，正國會的林佳龍與新潮流的蔡其昌呼聲最高，在林表態不選後蔡態度轉積極，但在被視為林子弟兵的王義川宣布參選後，為當地政壇被投下震撼彈，泛新系的何欣純也開始爭取英系支持，當地派系可謂暗潮洶湧。

評論分析，王義川被認為是林佳龍的「代理人」，劍指蔡其昌的意味濃厚。雖林已表態不選，但正國會與新潮流都有意在台中部署議員人選，兩大派系競爭激烈，正國會也必須要有一隻母雞出來帶領小雞，順便挫挫新潮流的銳氣，王即扮演相關角色，這招堪稱跌破眾人眼鏡。

此外值得注意的是，英系大將、立委管碧玲日前赴台中為同系市議員選將站台，何欣純也到場力挺，頗有向英系靠攏的意味，可見原親新系的何，並未在新系傾向推蔡其昌後就放棄參選台中市長，何的企圖心引發熱議，民進黨內的茶壺風暴更值得後續關注。