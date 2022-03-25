宇峻(3546)公布2021年財報，全年營收16.96億元，年增9.55％，營業利益3.46億元，稅後淨利2.9億元，年增2.5％，創下2010年以來新高，也是史上第三高表現，每股盈餘6.01元。預計發放5元的現金股利，現金股利發放率為83.19％。展望2022年，多款遊戲及動畫陸續上市，包括《曉之軌跡M》、《幻想三國誌 天元異事錄》和《三國群英傳 戰略版》等，法人估計今年獲利有望再優於去年，有望超過10％成長。

宇峻去年第四季營收3.92億元，年增7.41％；稅後淨利0.47億元，年減36.49％，每股盈餘0.97元，因11月資訊月推出《三國群英傳M》、《三國群英傳Online》、《天使之戀2 Online》等人氣遊戲福袋，拉升單季營收表現。而《三國群英傳M》10月日本上市營收沒達到預期水準，費用率增加，且旗下遊戲改版及活動較少，獲利低於預期。

展望2022年，1月21日《曉之軌跡M》在星馬推出，預計第二季在台灣封測，第三季韓國上市；《曉之軌跡》網頁版則預計第四季在大陸推出；《sin七大罪魔王崇拜》手遊第二季推出全球版，主打美國市場；《幻想三國誌 天元異事錄》手遊1月19日在Steam平台推出體驗版，預計第三季在星馬推出，第四季在台港澳推出；《三國群英傳 戰略版》手遊預計於第二季在東南亞推出，第四季在台港澳推出。

代理的手遊單機遊戲《蔓不生長》，預計第三季在Steam平台推出。動畫則有《幻想三國誌 天元靈心記》1月在日本、大陸和台灣播映。宇峻延續去年多款遊戲上市的動能，法人認為，今年營運將不看淡，獲利挑戰連續7年成長。