半導體產業成長態勢持續，為受美國聯準會（Fed）「轉鷹」衝擊，股價承壓，新光投信建議，投資人可趁ETF出現折價（市價低於淨值）之際，逢低布局國內半導體相關ETF，避免重押少數個股，績效出現劇烈波動，加上定期配息機制，有望成為長期存股ETF新選擇。

新光臺灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹表示，臺灣半導體族群基本面強韌無虞，是臺股中流砥柱，即便遭遇台美兩地接連升息，絲毫不減成長前景，惟前波受台股下跌拖累，半導體類股成為殺盤重心，導致部分半導體ETF出現折價。

不過，若隨台股止穩，半導體類股也將同步回神，台積電股價亦將出現反彈，因此，研判現階段半導體ETF出現折價，反倒是投資人進場搶便宜的大好時機。

根據CMoney統計，國內半導體類股自美聯準會公布升息一碼後，開始從15日持續一路反彈，也帶動國內三檔半導體ETF近一周表現全數翻正，其中，新光臺灣半導體30漲幅達1.47％最多，其次為中信關鍵半導體、富邦臺灣半導體。

王韻茹建議，台股目前持續站穩於年線之上，具備高成長、低估值優勢的半導體族群，有望吸引資金搶進。其中，市值較大的臺灣半導體龍頭股，基本面較佳，未來也有財報有獲利題材加持，股價具跌深反彈契機，投資人可直接布局半導體ETF，小資族也能小額參與，且又能享有定期配息機制，可作為投資人長期存股ETF新選擇。