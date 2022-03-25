聯合國大會第11屆緊急特別會議第二次會議美東時間3月24日進行投票，通過了由烏克蘭提交的有關該國人道問題的決議。在投票中，共有140票贊成，38票棄權，5票反對。俄羅斯、白俄羅斯、北韓、敘利亞和厄立垂亞投了反對票。中國投了棄權票。

通過的決議由烏克蘭等超過61個成員國共提，指出俄羅斯對烏克蘭的軍事行動造成了「嚴重的」人道主義後果，決議要求推動建立人道主義走廊，並要求停止戰鬥和撤軍。

中國常駐聯合國代表團網站24日消息，中國常駐代表張軍大使在會上議全面闡述中方主張，並對有關決議草案投了棄權票。

張軍表示，烏克蘭局勢發展到目前地步，引起國際社會普遍關切，這也是中方不願看到的。當前烏克蘭人道局勢日益嚴峻，衝突造成的平民傷亡和大量人員流離失所令人痛惜。當務之急是要推動當事方保持最大克制，避免更多平民傷亡，通過談判盡早達成停火，尤其要防止發生更大規模的人道危機。

張軍強調，中方高度重視烏克蘭人道問題，歡迎任何有助於緩解或解決烏克蘭人道危機的倡議和舉措。中方的根本出發點是推動國際社會和聯合國高度重視烏克蘭人道局勢，呼籲有關當事方就人道問題加強協調，切實保護平民，特別是婦女、兒童等脆弱群體的安全，為人員撤離和人道救援行動提供便利。中方認同法國等有關國家提出決議草案的宗旨，同時這項草案一些內容顯然超出了人道範疇，有的問題十分複雜，需要當事方通過政治談判才能解決。

張軍指出，當今世界面臨重重嚴峻挑戰，烏克蘭危機的溢出效應進一步帶來全球影響。世界還沒有走出新冠肺炎疫情的陰影，不斷擴大實施全方位、無差別的制裁，已經並將進一步對全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈造成巨大衝擊，嚴重影響各國民眾正常生活，使本已困難的世界經濟雪上加霜。占世界大多數的開發中國家不是這次衝突的當事方，他們不應該被捲入矛盾，不應該被迫承受地緣衝突和大國博弈的後果。

張軍表示，處理國際和地區熱點問題，不能只有使用武力和制裁兩種選項。面對複雜形勢，各國都有權獨立自主決定外交政策。有關國家不應採取非友即敵、非黑即白的簡單化做法，不應強迫任何國家選邊站隊。尊重各國主權、獨立和領土完整是一項國際關係的基本準則，適用於所有國家、所有情況，這方面不應有任何例外，更不能搞雙重標準。

張軍指出，對話談判是應對烏克蘭危機的唯一出路。中方強烈呼籲國際社會保持理性，加強團結，為實現停火、開闢和平作出不懈努力。中方將繼續為勸和促談發揮建設性作用。