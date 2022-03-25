為了達到蔡政府所提的2025年再生能源發電量達到總發電量20％，多個離岸風電目前正在環評審查中，今天「苗栗離岸風力發電計畫二」送至環保署專案小組審查，最後，要求開發單位補正再審，也要蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段累積影響進行整體環境的衝擊評估。

開發單位指出，該風場位於苗栗縣後龍鎮外海，面積約157平方公里，離岸最近距離約20公里，水深介於65至80公尺，將設置最多161部風機，最大總裝置容量可達1536 MW；此案場將採用浮動式風機，風機於岸上預組裝，再拖運至海上安裝，將減少海上施工風險且無進行打樁工程，對海域生態影響小。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣表示，歐洲的浮動式基樁大多是小規模的風場做起，雖然對環境衝擊相對小，但仍無本土評估。

有環評委員表示，苗栗離岸風力發電計畫三不採浮動式，但苗栗離岸風力發電計畫二卻採浮動式，且海上升壓站沒有要採浮動式，打樁恐怕難符合標準。

專案小組要求補正再審，也應蒐集鄰近離岸風力發電計畫預定施工期程規劃，分別就施工及營運階段之累積影響進行整體環境（含生態）衝擊評估；也應依據本計畫風場範圍水深深度，評估海上升壓站基礎採用管架式負壓沉箱式基礎之可能性，並加強施工水下噪音減輕措施，並應補充營運期間風機產生噪音對海洋生物之影響評估，並提出減輕對策。