現代人重視健康保健，家裡常備不少保健品，日前就有網友透露，在好市多買了一款保健藥品，但卻發現味道怪怪的，店員得知後指出，罐裝藥品開封後應該要立即將裡頭的棉花拿出來，讓她相當納悶，貼文一出就有內行人解釋背後原因。

原PO日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文透露，買了一款保健藥品，回家開封後吃了一顆覺得味道怪怪的，但又不是壞掉的那種怪，讓她不敢再吃，於是想拿回賣場退貨。店員當下便告訴她，「以後買這種罐裝藥品，回家後裡面的棉花或其他東西要先拿出來」，這讓原PO聽了一頭霧水，於是PO網詢問。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「打開後棉花就在裡面吸濕受潮了，所以不要放在裡面」、「乾燥劑、棉花都要拿掉，會反潮」、「因為密封時那些可以維持狀態，但開封後會搞壞狀態」。

也有內行人解釋，「根據美國國家藥典（USP）規定，藥品一旦開罐，罐內所附的棉花和乾燥劑，就必須立刻丟棄，否則它們會因吸附水氣，成為藥罐內的一項汙染源，棉花的作用在運送過程中避免藥品四處碰撞粉碎」。不少網友得知後直呼長知識，「真假！趕快去把我葉酸的棉花拿出來」、「長知識了，我乾燥劑都沒拿」。

臉書粉絲專頁《白袍藥師 米八芭》也曾PO文指出，很多人開封藥罐後會刻意將乾燥劑留在藥罐裡，覺得這樣可以防止藥物受潮，但其實開瓶之後跟空氣中大量水分接觸，乾燥劑吸水的特性反而會把空氣中的水分抓到藥罐裡面，造成反效果。

因此藥罐開封後，就要將裡頭的乾燥劑丟掉，至於開封之後的藥瓶放陰涼乾燥處保存即可，如果能放在防潮箱更好；若十分堅持使用乾燥劑防潮，則要勤於更換新的乾燥劑。同理可證，食品裡的乾燥劑也一樣。