鹽水溪橋橋縫25日凌晨冒煙，工務局派員查看疑似有人燃燒廢棄電纜線。（擷自台南大小事臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市北區橫跨安南區的鹽水溪橋，被民眾拍下一段橋縫冒煙的影片上傳網路粉絲頁，台南市工務局25日上午到橋下檢查，初判橋梁安全無虞，懷疑似有人在橋下燒廢棄電纜線，已通報轄區警方調查。

橫跨北區與安南區的鹽水溪橋是兩行政區交通要道，有民眾晚上經過卻拍下橋梁之間的伸縮縫狂冒白煙，濃煙不斷從路面竄出，拍下影片傳上網路，發文「感覺不尋常，快跑」。

橋梁冒煙怪異景象，不少網友感到害怕，紛紛留言「橋要爆炸了嗎？」、「有管線破掉？」、「有人在橋下哈們」、「無知真可怕」、「水蒸氣？」。

台南市工務局25日上午派員前往鹽水橋下檢查，橋梁上已無冒煙情況，檢測人員初步認為橋體結構安全無虞，但在橋下發現一堆廢棄電纜線，電纜有燒焦痕跡，旁邊還有切割用的美工刀，研判疑似電纜線起火燃燒，濃煙從橋縫竄出導致。

台南市工務局懷疑有人在橋下偷燒電纜，已報警交由警方接手調查，警方派出鑑識人員蒐證，研判橋樑25日凌晨4時冒煙，將調閱附近監視器追查燃燒廢棄物民眾。