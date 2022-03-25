北韓官媒說，北韓最新發射一枚大型、新型洲際彈道飛彈，領導人金正恩稱這次試射旨在展現北韓核力量的威力，警告美軍不要輕舉妄動。對此，美國與南韓稱將堅定回應。

路透社和法新社報導，這是擁核的北韓從2017年以來首次完整的洲際彈道飛彈（ICBM）試射，飛彈的飛行數據顯示這枚飛彈飛行的高度和距離都超越北韓先前任何一次試射。這枚飛彈最後墜入日本以西海域。

分析人士指出，這枚飛彈是「火星-17」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈，是任何國家從道路機動發射器發射過最大的液體燃料導彈。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩之所以下令進行這次試射，是因為「朝鮮半島內部和外部日益加劇的軍事緊張情勢」，及「在核戰威脅伴隨下，與美國帝國主義者長期對抗的必然性」。

根據KCNA報導，金正恩親自監督這場試射時說道：「朝鮮民主主義人民共和國的戰略力量已做好充分準備，要徹底約束並遏制美國帝國主義者的任何危險軍事企圖。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

北韓恢復測試足以攻擊美國的主要武器一事，對忙著因應俄羅斯入侵烏克蘭一事的美國總統拜登構成直接挑戰，也升高了南韓總統大選後新保守派政府面臨新危機的可能性；南韓即將上任的新政府曾承諾採取更強力的軍事戰略來對抗平壤當局。

南韓總統當選人尹錫悅今天稍晚將和中國國家主席習近平談話，尹錫悅今天在臉書（Facebook）貼文中表示，北韓無法從挑釁獲得任何收穫。中國是北韓唯一的主要盟友和鄰國。

另一方面，美國國防部表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和南韓國防部長同意有必要在包括聯合國裡對北韓試射洲際彈道飛彈一事做出堅定回應。

五角大廈聲明表示：「兩位部長承諾，南韓與美國軍事當局持續密切磋商，且認同維持美韓聯合防禦態勢的重要性。」

五角大廈還說，北韓試射飛彈後，奧斯汀也與日本防衛大臣交換意見。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110325