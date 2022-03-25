立法院25日院會三讀通過18歲公民權修憲案，國民黨團在議場內拉布條拍照紀念。（姚志平攝）

是否贊成投票年齡下修至18歲？ 今立院討論修憲

睽違17年，在朝野高度共識下，攸關「18歲公民權」的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之一條文草案」今天在立院闖關通過，此次修憲案也是立委席次減半後，首件從立院送出，交付公民複決的修憲案；由於須獲過半選舉人數約965萬人投下同意票才有望過關，民進黨力拼綁大選，盼衝高投票率。

立法院長游錫堃當場表示，這是立法院自2004年通過修憲案後相隔17年後，首次通過的修憲案，須交由公民複決的首例，是歷史性的一刻，他並當場感謝朝野各黨團的辛勞與付出，共同完成此次的修憲。

民眾黨團、國民黨團手持「贊成18歲公民權」告示牌。（趙婉淳攝）

立法院25日院會處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）上台發言時指民進黨是「修憲阿信」，國民黨是少數暴力，現在國民黨願意臣服，是人民勝利，引發國民黨團總召曾銘宗（右）、立委楊瓊瓔（舉牌者）等人上前抗議民進黨才是多數暴力。（姚志平攝）

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。而該案通過後，代表未來年滿18歲的國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

立法院上會期展開修憲工程，國民黨團因不滿程序不正義，以缺席表達抗議，後續在民進黨團主導下，表決通過由民進黨、民眾黨及時力所共提的「18歲公民權」修憲版本，立法院程序委員會日前將該案排入今天院會討論事項。

依照立院的席次結構，民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有39席且掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時力則有3席，日前民進黨、民眾黨、時力皆表態投同意票，但未達最低出席門檻，因此，國民黨的立場扮演左右修憲案能否通過的關鍵。

民進黨團總召柯建銘上午再度向國民黨團喊話，不要技術性杯葛，盼朝野共同完成歷史重要的修憲時刻，國民黨團總召曾銘宗則說，經審慎評估後，黨團決議進場投下同意票，但反對民進黨在修憲過程中，多數霸凌少數，僅考量自身政治利益，未顧及國家發展需要，此外，包含動保權、環保權、政府體制也應納入修憲。

民眾黨立委張其祿表示，民眾黨進入立院就提出公民權下修到18歲，主張「一憲二法」，未來除了18歲公民權，也應一併處理廢考監、政府體制的調整、動保權入憲等；時力立委王婉諭也說，既然要討論修憲，包含下修修憲門檻、廢考監等應一併考量，遺憾這些修憲案仍遭到擱置，本屆立委的使命，就是讓18歲公民權成為給青年的成年禮。

立法院25日院會三讀通過18歲公民權修憲案，各黨立委在議場內拍照紀念。（姚志平攝）

睽違17年，在朝野高度共識下，攸關「18歲公民權」的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之一條文草案」今天在立院闖關通過。（林縉明攝）

值得注意的是，原本朝野一團和氣，直到民進黨立委管碧玲發言時，駁斥國民黨團說法，否認多數暴力，引發國民黨團不滿，多名國民黨立委趨前抗議，數度拍桌表達不滿，場面頓時陷入對峙，後來提出公民權下修到18歲的國民黨立委江啟臣要求蔡英文總統收回民進黨團發言，強調此時不是朝野製造對立挑釁的時刻，曾銘宗更送上牙膏、漱口水給管碧玲，暗酸她應留意發言內容。

院會下午1點初展開「18歲公民權」修憲案表決，結果出爐，出席109人、同意109人、反對0人、棄權0人，修憲案順利通過，朝野立委為此鼓掌。立法院長游錫堃 也當場宣布，這是立法院自2004年通過修憲案後相隔17年後，首次通過的修憲案，須交由公民複決的首例，是歷史性的一刻，他並當場感謝朝野各黨團的辛勞與付出，共同完成此次的修憲。