陳珊妮日前拍攝新歌MV。（大樂音樂提供）

陳珊妮將於5 月推出相隔3年新專輯《調教》，新歌〈捆缚〉以拒絕面對事實的「不見」為創作主題，由陳珊妮包辦詞曲創作、擔任製作，她透露寫完此曲後心情：「心底得意的冷笑，自己清楚那種行雲流水與毫不費力，攪動某個平凡日子的激情。」曲中多次聽見高唱那句「主人我愛你」，加上調度皮繩愉虐、BDSM符號，讓情慾橫流的舞台展演一段自我認知的心靈搏擊。⁡

MV影像由陳珊妮與登曼波共同擔任導演，MV裡，陳珊妮化身「支配惡魔」和兩位舞者在密室共演，手配鎖鍊道具，讓她笑說一圓飾演《獵人》裡的「鎖鏈殺手」酷拉皮卡的夢。為了完成最後的繩縛懸吊女舞者的畫面，團隊特別邀請到日式繩縛師「Maya女王」，在現場提供專業指導，監督確保繩結與舞者的安全。

從不忌於帶給聽眾刺激與反思的陳珊妮，以新歌〈捆缚〉鞭策道：「大多數的人通常不想真的做點什麼，因為真要有所作為實在太麻煩了，不如透過別人的目光認識自己。但如果你不能正確地對待他人對你的判斷，那麼他人的判斷就會是你的地獄。所以我們經常用反正『別人都這麼做』，以這種想法逃避自己，包括身為人的自由這件事。我們經常說自己身不由己，其實只是害怕他人的目光，往往會讓自己做出最不希望的選擇。」

除了推出新作，陳珊妮也將於5月21日在台北流行音樂中心舉辦「陳珊妮「調教X教條」北流演唱會」，門票將於本週六在拓元啟售系統正式開賣，日前她選在IG社群開直播分享近況，平時外表酷冷的她，與粉絲即時互動對話格外逗趣、話題也相當多元，她不忘自嘲「喜歡她的人很多都沒朋友」、有歌迷順勢歪樓留言討論起長照議題，既然很多歌迷都單身，又沒什麼朋友，平常也不太與別人接觸，陳珊妮在直播突發奇想：「不然我們演唱會來辦交友好了。」