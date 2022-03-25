塭仔圳重畫區內首座建案，泰山區奇蹟之家擴建400多坪，侯友宜到場主持動土儀式（戴上容攝）

高齡化社會來臨，天主教主顧修女會新北市泰山區奇蹟之家為服務更多失能長者將擴建400多坪，25日舉行動土典禮，新北市長侯友宜出席表示，奇蹟之家是塭仔圳重畫區內首座建案，象徵改變大台北中心點從照顧長者開始，市府也會同步推動照顧長者計畫，預計2025年達100間公共托老中心目標。

奇蹟之家自2000年起於泰山區為失能、失智長者提供社區照顧服務，每月照顧400多個家庭，服務項目包括送餐、居家服務、日間照顧、喘息服務、社區照顧關懐據點、照顧咖啡館與社區整合型個管服務等，為服務更多長者，奇蹟之家啟動「新家園計畫」。

侯友宜表示，台灣面臨高齡化社會，以新北為例，400萬人口中有65萬5千人為65歲以上長者，如以每個月增加3千人幅度，預計2025年就會達超高齡社會，除民間團體推動長者服務外，政府部門也會並肩作戰，持續推動長照、公共托老中心、社區關懷據點等，預計2025年達成100間公共托老中心。

侯友宜說，天主教主顧修女會奇蹟之家位於塭仔圳市地重畫區中，400多公頃的塭仔圳市地重畫區，目前初估基礎工程時間要4年多，完成後預計提供4.7個大安森林公園大小綠地，奇蹟之家是塭仔圳內第一個新建的工程，象徵翻轉城市從照顧長者開始。

奇蹟之家表示，新家園計畫預計將興建3層樓設，增加400多坪空間，建築經費8千9百萬元，預計2年後完工；目前規畫1樓有照顧咖啡館、中央廚房，2樓是日間照顧中心和照顧服務員實習教室，預計收托30位服務對象，3樓聖堂有可容納120人的共融活動空間，還有居家、社區服務辦公室。