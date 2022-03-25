年底選舉將近，國民黨台北市議員羅智強日前展開1000公里傾聽桃園之旅，為參選市長試水溫，還將成立「桃園加」政見中心，動作頻頻。他今在議會質詢時和市長柯文哲大談市長經，更大方承認自己在評估參選桃園，還要柯給他建議，柯文哲則尷尬笑說「還沒想到」。

柯文哲今赴北市議會進行施政報告，羅智強質詢指出，柯市長任滿不能續任，自己同樣宣布不爭取議員連任，將來都有各自新目標，他為此表達祝福，並提到近期的桃園1000公里傾之旅，他有許多感觸想跟柯文哲分享。

首先，羅志強表示，過去8年桃園遷出70萬人、遷進85萬人，形成新桃園人氣象，許多從台北來的新桃園人，他們反應許多問題，每年還有1萬人從台北移到桃園去，柯認為最大問題應該是房價，羅認為，這的確是台北市最大問題，提醒市長特別注意。

話鋒一轉，羅智強表示自己這段時間在走桃園，「事實上我也在評估選桃園市長」，不管前任市長朱立倫、吳志楊或是鄭文燦，都有多東西做得很好，當然也有做不夠的地方，但做不好就想辦法改進，台北市也有很多好經驗可帶到其他縣市去。

羅智強說，他認為城市治理就是向前朝學習，也向其他城市學習的過程，好的市長政績要去延續、肯定，其他城市好的部分也要去認同、學習，年底就要市長選舉，政黨競爭難免，大家吵架比免，還是希望任何想參選市長的人，可以思考打破政黨藩籬、消除顏色對立。

羅智強表示，只要單純想一件事，如何讓自己想要去治理的城市更好，他也拿這句話勉勵擬參選台北市長的北市副市長黃珊珊，建議她跟潛在對手國民黨立委蔣萬安和民進黨參選人可多點政策論劍，還說他若參選桃園市長也會如此，還要柯文哲給他相關建議，不過柯尷尬笑說「還沒想到」，羅表示「隨時歡迎你給我建議。」