中國官方從3月16日釋出政策利多後，上證指數連續上漲6個交易日，陸港股經過多日跌深反彈後，今（25）日出現明顯拉回，在台股交易、與陸港股連動的股指ETF也應聲下挫，尤其正向2倍的中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）、FH香港正2（00650L）等跌幅都在4～5.5％以上。

不過，儘管陸港股今天同步拉回，投信法人依然喊多陸股。統一強漢基金經理人林鴻益今指出，上證指數近日脫離谷底的強勢上攻，與2018年有異曲同工之妙，當年有美國升息及美中貿易戰衝擊，陸股一路走低，卻在劉鶴召開金融委會議穩定信心後，扭轉了跌勢，上證指數啟動新一輪漲勢，波段漲幅近34％。這次陸股是否有機會再複製當年的政策托底走勢，值得觀察留意。

林鴻益表示，中國兩會定調今年經濟成長率（GDP）目標為5.5％，為了達到這個高標準，可預期未來勢必要有更多的財政措施持續推出，加上先前中國人民銀行貨幣政策已走向寬鬆，降息、降準的效益，也會開始傳導在實體經濟顯現，陸股本益比具低基期優勢，此時的中國股市處於一個更容易上漲的位置。

在證交所交易，與陸港股連動的ETF，除了上述3檔正向2倍ETF大跌外，中信中國50、富邦恒生國企、台新MSCI中國、國泰中國A50正2、富邦上証正2等，今天也同步下跌。