外資近期調整晶圓代工股價估值，台經院產經資料庫研究總監劉佩真25日指出，外界憂心半導體業供應鏈整體是否出現鬆動？供應鏈的下游客戶有看到部份需求鬆動，但廠商卻不願砍單，深怕過去車用半導體缺貨、待及回頭加碼又搶不到，目前整體半導體持穩的態勢，尤其晶圓代工仍是賣方市場！

劉佩真25日在台經院景氣記者會上，回覆近日股市的問題。她表示，台積電各類等級產品、產線都相當穩定，連今年下半年量產的3奈米，全球重量級客戶蘋果、超微，和下半年將回歸的高通等大單確認，都會加持台積電今年整體的營運，且今年台灣GDP年增4％以上，半導體會是推升角色。

根據劉佩真的產業研究與觀察，個人電腦PC、智慧型手機的需求確實出現疲軟，但伺服器、高效能運算、車用半導體的需求強盛，而俄烏戰爭牽動原物料大漲，加上中國新一波疫情的封城措施，業者建廠的建材供給速度放緩現象。

她分析，台灣具有全球第二大半導體供應國的優勢，加上台積電在先進製程的高度競爭力，與5奈米以下獨家供應商的角色，不論在美中科技戰或是俄烏戰爭中，均扮演極為核心的角色，對於台灣於國際市場的聲量與地位均有所提升，全球晶片荒獲得舒緩的時間點延後，對於掌握全球大宗半導體製造產能的台灣來說，依舊相對有利。