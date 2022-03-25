距離3月31日（下周四）只剩下最後5個交易日，市場最關注的投信季底作帳行情正式展開，投信認養股也因著作帳及結帳，股價出現漲跌兩極化，投信重倉股的優群（3217）攻上漲停，但台勝科（3532）則摜殺至跌停，出現作帳、結帳行情截然不同的兩樣情。

投信於3月24日轉為賣超18.09億元，終結連過去36日連買，合計買超超863.47億元的歷史連買盛況，不過，就在接近3月底季底各界家關注的季底作帳行情之際，投信重倉股也呈現悲喜不一的表現。

據統計，投信重倉股的台勝科連3日遭到投信賣超，合計賣超516張，今天股價打到跌停334元，凱崴今天股價最低來到438.5元，跌逾8％，合晶昨（24）日一口氣遭到三大法人同步提款、賣超16,895張下，昨日大跌3.42％之後，今天再重摔逾7％，跌幅相當慘重，此外，還有益安、中砂、IET-KY、中化生、美利達、世禾、智邦等，跌幅都在半根跌停至7％之間。

另長榮、裕民、陽明、高力、安集、晶豪科、迅得、朋程、穩懋、萬海、慧洋-KY、南亞科、光頡及矽力-KY等，跌幅都在3～4％以上。其中不少是航運股，顯示投信也開始棄船票。

而投信繼續作帳的標的除了上述優群，昨天投信加碼買超223張之，帶動今天股漲停外，神準昨日也獲外資買超47張，今天股價也大漲近9％，力智獲得投信連5日買超高達734張，今丐 股價漲半根漲停，另美時、世芯-KY、祥碩、中探針、匯鑽科、奇鋐等漲幅都在3～4％以上。