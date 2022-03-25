東山國小40多名學童25日參訪清水警分局大楊派出所。（警方提供）

東山國小校長侯素棉也好奇拿起警用槍。（警方提供）

台中市清水區東山國小25日參訪清水警分局大楊派出所，由校長侯素棉親自帶領45名孩子前往，生平第一次接觸波麗士大人基地，小朋友看得目瞪口呆，直呼「哇，好多槍喔！」同時還坐上警車體驗，個個顯得相當開心。

這次國小參訪，大楊派出所精心安排武器裝備展示，由所長李財安親自講解武器裝備的使用方法以及威力，並接受小朋友發問，為讓孩子認識平時警察工作辛勞，員警引導小朋友親身體驗、穿上防彈衣、戴頭盔、持長槍、坐上巡邏車開心體驗變裝之旅。

小朋友魚貫進入派出所，看到一桌全是警察武器和裝備超傻眼，直呼「哇，好多槍喔！」看到期待已久的警用裝備M16步槍、手槍、防彈盾牌、防彈衣、還有金屬探測器，手銬、腳鐐，就連酒測器都有，學童眼睛像鷹眼雷達一樣，盯住桌上武器頻頻發問。

校長侯素棉也忍不住像個好奇寶寶跟著發問，她表示，從老師到校長以來，第1次接觸警察工作使用的各式武器裝備，試著全副武裝，體驗警察執勤時身上背負重量，著實不輕，也籍機向學校學生宣導，警察是小朋友最好的朋友，讓學生了解警察職業及24小時維護民眾安全的辛勞。

清水警分局大楊所所長李財安提醒小朋友應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，上、下學勿在校外逗留盡早入校或離校等，此外，也藉機提醒請小朋友回家勸導父母親，酒後不開車。

另外，也宣導行人交通及婦幼安全觀念，對行人安全詳細的講解，讓小朋友能清楚知道「路口等候要走斑馬線」、 「不隨意接近陌生人」，以及提醒家中父母慎防詐騙等概念，以期有效降低交通事故的發生，深化婦幼安全觀念。