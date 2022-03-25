拚觀光! 華新醫材巨型鑽石醫用口罩成功登錄世界金氏紀錄

世界上最大的鑽石型醫用口罩現身田中。口罩國家隊華新醫材這兩年全力投入口罩的生產，為防疫貢獻心力，日前更將創新研發的鑽石型醫用口罩等比例放大50倍，等於是2500片一般尺寸的口罩，在元月中正式通過英國倫敦金氏世界紀錄認證，25日在自家口罩觀光工廠盛大揭幕，共同慶賀台灣為全球再創下一項有意義又珍貴的世界紀錄。

超立體鑽石型口罩，為華新醫材集團創新研發的代表性口罩，將平面口罩轉化為領先全球獨特功能及造型的超立體鑽石形狀口罩，榮獲「世界八大國家發明展金牌獎」及「台灣精品獎」，也是華新董事長鄭永柱十分自豪的發明。

超立體鑽石型醫用口罩獲得多項發明獎，是華新董事長鄭永柱最自豪的發明之一。（謝瓊雲攝）

超立體鑽石型醫用口罩獲得多項發明獎，是華新董事長鄭永柱最自豪的發明之一。（謝瓊雲攝）

華新創意生活館觀光工廠內還擺出等比20倍、10倍放大的鑽石型口罩，吸引民眾爭相拍照打卡。（謝瓊雲攝）

依等比例放大50倍尺寸的巨型口罩，使用材質均符合醫用口罩規格，豎立在觀光工廠內，長8.3公尺、寬4.79公尺，達到1.5層樓高，相當吸睛，日前1月13日已正式經由為在倫敦的權威認證機構「金氏世界紀錄」透過線上視訊完成認證，創新紀錄挑戰成功，成為觀光工廠拍照打卡的新亮點。

而在工廠內也有等比放大20倍、10倍尺寸的鑽石型口罩，工廠吉祥物「摩戴舒寶寶」亮相時也戴起4倍等比放大的口罩，讓觀禮來賓直呼超卡娃伊。

華新創意生活館觀光工廠內還擺出等比20倍、10倍放大的鑽石型口罩，吸引民眾爭相拍照打卡。（謝瓊雲攝）

觀光工廠吉祥物摩戴舒寶寶也戴著等比放大4倍尺寸的口罩，十分卡娃伊。（謝瓊雲攝）

鄭永柱說，鑽石型醫用口罩比一般平面口罩更為立體，配戴時服貼臉型、好呼吸不悶熱，搭配專利耳帶固定片及鼻部防漏貼片，防護功效更可提升為媲美N95級口罩，成為絕佳的防疫口罩。

鄭永柱表示，台灣口罩的品質、創新能力都達到世界級水準，從過去的SARS到過去2年來的新冠肺炎，台灣防疫成功、堪稱世界典範，因此希望藉由挑戰金氏世界紀錄成功的創舉，提醒全球民眾，做好防疫和戴口罩的重要性。