日本經濟數據疲軟及能源價格高企等多重利空打擊日圓，日圓兌美元周三（23日）跌破121，創下6年以來低點，隨後更觸及122.4。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，未來不排除日圓匯率會短暫跌破125的可能性，但估計未來一段時間主要在120-125區間震盪。

日本最近公布的經濟數據遜於市場預期，出口下降和進口成本上升，導致經常帳戶轉為負值。另外，美國及歐洲央行展示較鷹派的姿態，跟語調鴿派的日本央行形成鮮明對比。雖然多國央行把抗通膨目標放在工作首位，但日本央行似乎更關注經濟增長。

隨著日本貿易平衡持續惡化，加上資金外流至較高收益率的地區，相信其經常帳戶將較長時間維持赤字。美、日2年期利率差在一個月內已擴大50多個基點，達到近2.2％，促使日本投資者將資金轉投國外。一般來說，當收益率差超過2％，對較低收益率的貨幣構成壓力。

近日，金融市場的避險情緒一直回落，作為避險貨幣的日圓受挫。在此背景下，調整日圓未來三個季度預測，6、9及12月末目標分別降至122、120及118（此前為118、118和115），明年3月進一步升至115。