藝術家與自畫像，從左至右為董隆斌、陳華國、指導老師洪嫻柔、陳碧惠、鍾美梅。（陳淑娥攝）

藝術家陳華國運動競賽表現優異，獲個人桌球銅牌及團體金牌，作品《空中打火英雄》。（陳淑娥攝）

「中脊口繪油畫創作班」17 位脊髓損傷畫家，歷經「以口就筆」創作的痠疼以及種種嚴厲考驗，揮灑出一幅幅動人畫作，其中董隆斌、陳華國更是優秀運動員。《繪出生命的色彩》油畫展25日起於台中市葫蘆墩文化中心登場，透過40幅藝術創作及自畫像，刻劃不平凡際遇與內心感動，展期至4月10日止。

台中市脊髓損傷者協會理事長殷建平表示，協會自24年前開辦 「中脊口繪油畫創作訓練班」，經過專業畫家阮麗英、洪嫻柔、張翊琪指導，協助重度、極重度四肢癱瘓頸髓傷友自立自強、增加自信，並學得一技之長。

口繪畫家董隆斌因車禍意外致脊髓損傷，經歷十幾年掙扎後敞開心扉出門學畫，其畫作《櫻花鐵道》、《夕紅高美》以點描技法練就獨特風格，畫面充滿幸福浪漫氛圍。陳華國則是為了不讓家人失望，嘗試調整心態，更突破視力調色障礙，作品《空中打火英雄》展現柔和光暈畫風。

手繪畫家鍾美梅因孕期腫瘤造成終身殘疾，獨自撫養孩子長大，她感性說，「在油畫世界中，我找到沉澱心靈、忘記身心巨痛的正面能量，有勇氣繼續前進。」陳碧惠則罹患罕病幾乎全癱，因復發7次而處於低潮，她以畫筆宣洩情緒，展出畫作《花蝶揮灑碧藍天》，展現蛻變後的亮麗人生。

張姓民眾欣賞畫作後感動說，這17 位脊髓損傷畫家歷經用嘴叼筆、嘴巴破洞、脖子痠痛等過程，克服種種障礙，因為藝術創作日他們重拾勇氣、活出獨特的生命色彩，非常佩服他們。

台中市脊髓損傷者協會指出，董隆斌、陳華國兩位畫家不但藝術創作出色，更在運動競賽有傲人成績，董隆斌於台中市全國身障運動會中，破全國紀錄，勇奪鐵餅項目金牌；陳華國則獲個人桌球銅牌及團體金牌，表現優異。