網路直播主童仲彥11年前擔任台北市議員時，利用人頭詐取補助費5萬多元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判囚7年半，二審認為他有自聘助理做選民服務，減刑後輕判3年10月，褫奪公權2年。案經上訴，最高法院今年2月駁回定讞，童須入獄執行。據了解，童以戶籍在宜蘭為由，日前聲請到宜蘭服刑，台北地檢署囑託宜蘭地檢署代執行發監，因此宜檢及北檢已分別通知他於今(25日)上午前往宜檢報到入監，但遲至中午仍等不到童仲彥現身，檢方表示若今天未報到入監，將開拘票拘提。

宜蘭地檢署原通知童仲彥在10點報到，但童直到中午仍未出現報到。宜檢強調，童仲彥入監通知書早已合法送達，童仲彥事前並未向執行檢察官請假，若他今沒有完成報到，檢方將開拘票進行拘提。

判決指出，2011年11月至隔年2月，童未實際聘用蔡姓男子為助理，竟指示康姓助理製作蔡的「聘書」，向市議會詐領補助費12萬3842元；助理的張姓妻子並未從事助理工作，他也讓她掛名擔任議員公費助理，讓市議會將其登載在議員自聘公費助理酬金及春節慰勞金清冊。

台北地方法一審認定童男詐領12萬多元，但台灣高等法院二審認定童男詐領議員助理補助費為5萬1842元，輕判3年10月，褫奪公權2年，未扣案的犯罪沒收，童仲彥提上訴，今年2月遭最高法院駁回，全案定讞。