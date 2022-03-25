台北市議會昨(24)開議第二天，原定下午2時要進行市長施政報告，會前勞動局長陳信瑜遭指行政不中立，公然在與工會茶敘時幫副市長黃珊珊助選，多名議員要求陳信諭下台，議會杯葛施政報告只能宣告散會。

台北市議員游淑慧接獲檢舉，勞動局長陳信瑜出席2月16日工會代表新春茶會時，公然向與會者說「你們都不在標之前先跟我講？為什麼都標完才跟我講？那你懂我的意思了吧，你要等到明年換人了，如果是姍姍當選我就還在，看你們要不要我在，你們要我在拜託支持姍姍拜託拜託」等語句，被視為公然助選、行政不中立。

對此，台北市長柯文哲表示，應把整段錄音從頭聽到尾、送政風處調查等，照程序來。

昨日議程移至今日上午舉行，會議前媒體收到疑似是陳信瑜的辭職信，但市長柯文哲卻說不曉得，直言沒有收到請辭聲明。

市議員黃郁芬、汪志冰、徐巧芯輪番針對茶會喬標案爭議質詢，陳信瑜備詢時失控對議員怒斥是「假新聞」、「被偷拍」，議長陳錦祥還提醒陳信瑜要克制自己，但情緒上來連柯文哲都攔不住。