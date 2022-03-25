舒子晨飾演科幻感十足的粉紅髮色鋼管女郎。（世新大學提供）

連晨翔表示自己相當喜歡武打戲，這次拍攝前還特別練拳擊。（世新大學提供）

去年憑藉《青春弒戀》榮獲多項金馬獎入圍肯定的風度影業在今（25日）宣布，將提供總共310萬高額獎金，正式啟動「新風獎短片創作大賽」，並於世新全新建置落成的「LVS智能攝製基地」拍攝示範影片，邀請知名MV導演鄺盛掌鏡，由人氣偶像連晨翔、舒子晨合作演出。

世新大學引進好萊塢最新技術建置的智能攝製基地，以2256塊LED面板組成270度的環形背景牆，加上十米見方的LED天幕，構建了虛實結合的攝製環境，加上與遊戲引擎完美結合的實時演算鏡頭捕捉系統，是提升製作效率和突破時空限制的最新、最有效解決方案。

連晨翔、舒子晨在示範概念片中飾演一對苦戀情侶，深陷無限循環的時空情節，男子（連晨翔飾）藉由神秘遊戲機不斷穿越，在一次次打鬥中突破重圍，卻總是在最後一刻無法與鋼管女郎（舒子晨飾）相守相愛，一次次重來、不放棄的男子最終能否戰勝未知力量與愛人重聚呢？鄺盛表示，這次以迴圈意識流方式鋪陳，跳脫現實與空間概念，以前衛的方式講述這段愛與追尋的故事。

戲約不斷的連晨翔透露，第一眼看到世新智能棚覺得「很壯觀」，「這次沒有台詞非常有挑戰性，全部情緒只能用表情呈現，幸好在環形螢幕前表演能很快進入角色。」有九成鏡頭都是滿臉鮮血的連晨翔，突破以往演出學生、高富帥的形象，「我其實特別喜歡武打戲，上戲前還去練拳擊，認真準備對打套招。」他也請粉絲跟他一起期待這部作品完成。

舒子晨這次挑戰演出鋼管女郎，一頭亮麗粉紅髮色加上性感滿點的亮片衣，好身材一覽無遺，「我是第一次挑戰這樣的裝扮，展現多一點風塵味，因為有點久沒碰鋼管舞，所以有找老師上課再熟悉。」她也透露拿到腳本時就一直幻想世新智能棚的模樣，「現場感受超震撼，我很投入演出，但亮片衣較滑不好施力，跳完一遍力氣幾乎要用完了。」

擔綱示範片導演，並專門針對世新大學LVS智能攝製基地撰寫科幻腳本的鄺盛興奮指出：「這裡可以創造無限可能！節省了搭景費用和時間，甚至不受時空影響，演員沉浸在擬真環境裡，也更容易投入情緒演出。」世新副校長楊盛昱則表示，「我們期待為產業灌注活水，也就是人才、內容與創意，以實作拍片讓在學階段的人才直面市場、接軌國際、體驗專業，臺灣影視工業也才能因此不斷嘗試、邁進，提升水準與競爭力。」