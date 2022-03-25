新北市汐止警察分局為提升便民服務，主動爭取3月26日、27日及4月2日至5日的6時至14時，開放新台五路二段茄苳路口至新台五路二段652號新台加油站前上坡雙向紅黃線停車，並獲新北市政府交通局同意及公告，屆時請掃墓民眾依規定停放。

另4月1日16時之後交通尖峰時段，在汐止區主要聯外道路及通往國道各交流道路口，及主要平面道路易壅塞路口，均編派交通崗或巡邏警力，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。

汐止分局長林詮峰表示：汐止地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，汐止警方於部分公墓將實施交通管制，管制時間為3月26日、27日及4月2日至5日的6時30分至14時（視現場掃墓人數提早或延後），管制位置如下：

（一）第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。

(二) 第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。

（三）第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。

（四）第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。

（五）第8公墓：汐止區湖前街口。

汐止警分局表示，交通管制疏導員警亦將加強取締、驅離違規併排及擋住出入口車輛，請開車民眾務必配合將車輛停好再進入墓園，勿貪圖便宜造成危險及交通壅塞。

另汐止區公所今年亦於4月5日7時至15時有規劃掃墓專車，自汐止火車站旁寶島眼鏡前發車，請民眾多加利用；掃墓期間墓地周邊路上行人較多，也請開車經過新台五路2段、大同路2、3段、湖前街等公墓出入口的駕駛朋友小心慢行，以策安全。