由魔方數位代理的奇幻秘境冒險RPG手遊新作《秘境傳說：神木遺跡》於今（25）日公開遊戲同名主題曲PV，帶領玩家領略秘境大陸的部落風情。在遊戲中玩家將扮演一位獵人少年，與神秘的寵物精靈「奈奈奇」一同踏上狩獵征途。

本作是一款以部落探險為題材的養成型冒險手遊，遊戲中不僅有廣闊大陸可自由探索，多種戰鬥技能隨心搭配，還有華麗爆炸的傷害輸出，再加上寵物、坐騎養成等多樣玩法，將帶給玩家一場精彩的冒險旅程。

感謝玩家踴躍支持，官方釋出主題曲PV探索秘境森林

伴隨著《秘境傳說：神木遺跡》人氣不斷攀升，預約抽獎活動也取得了玩家的熱烈響應與大力支持，目前事前登錄活動已吸引超過50萬人進行預約，為了歡慶事前預約活動的火熱，今（25）日正式公開《秘境傳說：神木遺跡》元氣滿滿的遊戲同名主題曲，期望以溫柔而堅定的嗓音和歡快動感的曲風，帶給所有玩家休閒愉悅的遊戲體驗。PV精美的畫面徐徐展開，力圖在遊戲主題曲內描繪星島大陸的冒險天地，藉此打造歌曲的奇幻風格及探險氛圍。

遊戲同名主題曲PV

任何人都可以自由地在地圖上探索，採集、尋寶、御獸、遠征、攀上高山、深入海底、走過四季，構建自己的部落生活。正所謂心之所向，身之所往，每一位進入《秘境傳說：神木遺跡》的獵人都會創造出自己專屬的故事，在治癒萌寵、紅顏知己和知心好友的陪伴下，體驗獨一無二的旅程。

勇士集結，在秘境森林里展開冒險、書寫傳奇

《秘境傳說：神木遺跡》將為玩家提供多職業自由選擇，其中包括能扛能打、攻防一體的「戰士」，精通奧術、擅於控制的「祭司」，專攻遠程、精準打擊的「遊俠」，神秘莫測、爆發力強的「獵影」。高顏值高傷害，還有捏臉系統讓可以讓自己獨具特色，玩家們可隨心選擇自己的初創角色。

勇士集結，在秘境森林里展開冒險、書寫傳奇

獨創超龐大萌寵系統，沉浸式的養成體驗

在《秘境傳說：神木遺跡》中，玩家培養的寵物會隨著進化的階段，而成長為不同的造型，期間在玩家的悉心照顧下，寵物的能力也會越變越強。玩家可以指派不同的寵物協同戰鬥，並依此組成不同的戰術，來提高自己的戰鬥勝算。同時，寵物也可以進行單獨派遣，完成任務，快來享受養成的樂趣吧！

獨創超龐大萌寵系統，沉浸式的養成體驗

預約活動火熱進行中，滿滿福利等你來拿

《秘境傳說：神木遺跡》事前登錄活動火熱進行中，尚未參與的玩家可前往官方事前預約網站、Google Play及App Store等平台進行預約，即可領取預約特典時裝「洛亞初風」。此外，若事前預約人數達到指定人數，所有參加預約的玩家都可獲得10張萌寵召喚券，快叫上好友們一起預約吧！

為慶祝預約人數突破50萬人，官方Facebook將抽取幸運玩家贈送MyCard點數卡等好康虛寶！之後也將會持續釋出更多豐富精彩的活動內容，請玩家們別忘了關注並持續追蹤《秘境傳說：神木遺跡》官方粉絲團，獲取最新的遊戲訊息！