低利環境加上高房價壓力，導致30年期房貸逐漸成為市場貸款的主流之一，不過因為每月還款金額較少，未來一旦遇到利率持續攀升，每月還款增加的壓力也高於20年期房貸，舉例房貸一千萬元，利率1.5％試算，一旦長期利率升到2.5％，20年期房貸每月要多繳9.8％，不過30年期的房貸卻要多繳14.5％，負擔增加幅度比20年期更重，由於30年期房貸盛行以來幾乎沒遇過升息循環的狀況，面臨此波升息潮將相對有感。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去低利年代，因為房價高、利率低，不少民眾會選擇「貸好貸滿」，不過一旦遇到升息循環，可能就會感受到還款壓力增加，尤其這波市場普遍預期這次升息1碼恐怕只是「起手勢」，後面利率還可能向上走揚，若是利率呈現升升不息，不僅影響民眾購屋信心與預算，也可能讓房貸族負擔增加，排擠未來的生活開銷預算。以房貸千萬元試算，20年期利率1.5％試算，本利平均攤還每月還款金額為4萬8,255元，若長期升息到2.5％，每月還款金額就增加到5萬2,990元，升息1％還款金額多出9.8％。

不過30年期同樣條件，每月還款金額可降至3萬4,512元，但同樣升息1％的狀況下，每月還款金額就攀高到3萬9,512元，每月繳款金額增加14.5％，兩者差異主要是因為千萬房貸升息1％，20年期與30年期利息一年都是多10萬，但30年期因為每月還款金額較低，換算下來反而增加的幅度較高。曾敬德指出，這波升息購屋人會覺得壓力沉重，因為現在的房貸比起10年前可能多出近一倍，越借越多升息利息也會大幅增加，建議若手上資金若沒有投報2％以上且低風險的理財工具，可以提前償還一些房貸本金，降低每月房貸支出也可省下部分利息。