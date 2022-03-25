新加坡最大連鎖超市Fair Price十家店於昨(24)日起至30日舉辦高雄週活動，並於周末舉辦高雄首選30場推廣活動，上架消費者最喜愛的番石榴、紅心番石榴、鳳梨和蜜棗等農產品，讓高雄首選的好滋味驚艷當地消費者味蕾，期待為產地農民多爭取海外訂單。

新加坡Fair Price超市在24日舉辦高雄週的開幕活動，由集團總裁謝健平與駐新加坡台北代表處梁國新代表偕同出席，過程中超市首席採購官唐亞炎特別與嘉賓介紹高雄優質好果，對出貨品質表示肯定。高雄週活動期間將會不定期限量推出高雄首選金鑽鳳梨，依照農委會訂定之外銷SOP，對出貨的每個環節進行層層把關，確保提供給當地消費者最佳品質的果品。

馬來西亞超市也從18日起舉辦為期三天、共30場的推廣活動，當地連鎖AEON永旺、Isetan、Cold Storage、Mercato等超市上架蜜棗、芭樂與紅心芭樂等高雄農產品，大獲消費者好評，超市將續追加訂單，預計於四月再度出貨，滿足馬來西亞消費市場需求。

農業局局長張清榮表示，多年來高雄市政府農業局於星馬地區積極推廣「高雄首選」品牌，與當地通路合作奠定良好基礎，今年持續媒合當地通路，深耕星馬地區，本月星馬高雄農產拓銷活動共推廣約20餘噸新鮮果品。

張清榮局長進一步補充，年初高雄蜜棗熱銷星馬，消費者多採購作為年節伴手禮，且超市不斷追加進貨，為擴大當地市場，透過每年穩扎穩打辦理推廣活動深耕星馬通路，在疫情間即使外銷航程較長，仍努力不懈持續爭取訂單，力拼外銷量的正向成長。